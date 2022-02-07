В Уфе показали, как работает программа адаптации детей с ментальными нарушениями

Две недели самостоятельности. Дети с ментальным нарушением здоровья осваивают проживание без опекунов. В рамках программы социальной адаптации детей с ментальными нарушениями в организацию «Содействие» приехали подопечные Серафимского дома-интерната. В течение 14 дней они осваивают бытовую и социальную жизнь.

Сегодня на обед – щи и овощной салат. Девочки под присмотром своего педагога готовят на всех. Зиля, Кристина, Элина и Алия уже 8 дней осваивают бытовую адаптацию. До этого они жили в интернате.

Кто-то из детишек только научился правильно открывать холодильник. У Зили и Кристины уже без проблем получается чистить и нарезать лук и морковь. Чтобы стать хозяйками в доме, девочки приехали из села Серафимовка по программе социальной адаптации детей с ментальными нарушениями. В ученической квартире они учатся жить самостоятельно.

Хорошо развита гигиена, уборка, их этому учить не надо. А родительских детей мы именно обучаем. Учим держать нож в руках. Гузель Нугуманова, педагог региональной общественной организации «Содействие»

Программа существует уже 12 лет. Благодаря ей дети с нарушениями развития учатся познавать мир так же, как и остальные ребята. Кроме бытовой адаптации, ребята осваивают и социальную. Вместе со своими наставниками они посещают торговые центры, кинотеатры и развлекательные мероприятия. В качестве досуга занимаются аппликациями, рисованием и не только. Проживают дети вот в комнатах по два человека. Здесь имеется все необходимое: кровать, рабочий стол, шкаф для хранения вещей.

Основная задача – обучить проживать самостоятельно настолько, насколько это возможно. Все это в сопровождении социального педагога, который научит тому, что не умеешь, и поможет развить те навыки, которые уже есть. Людмила Сахапова, председатель региональной общественной организации «Содействие»