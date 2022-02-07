В Уфе поставили точку в деле об убийстве хоккеиста: подробности из зала суда

Точку в громком деле с жестоким избиением и загадочной смертью хоккеиста Ночной хоккейной лиги поставил Советский районный суд Уфы. Следователи полтора года выясняли все подробности этого резонансного дела, проводились несколько экспертиз тела погибшего. На скамье подсудимых – двое участников кровавой драки.

На оглашение приговора Федор Гишян и Раиль Шаймарданов пришли из дома. Следствие шло полтора года. После той кровавой драки на пороге сауны уголовное дело не возбуждалось месяц. На первом заседании об избрании меры пресечения их отправили под домашний арест, но затем это наказание и вовсе заменили на «запрет определенных действий». Даже после обвинительного приговора мужчины продолжали утверждать, что все это было самообороной.

А это уже кадры с камеры видеонаблюдения. В руках Владимира Данилова – бутылка, которой он, со слов обвиняемых, грозился ударить Гишяна. Сзади на него нападает Шаймарданов, завязывается потасовка. Друг, который в тот вечер был с Даниловым, падает без сознания, чуть позже с ног валится и хоккеист. Вроде бы обезвреженного мужчину продолжают бить ногами, а потом и вовсе оттаскивают в слепую зону, где нет камер видеонаблюдения.

На этом месте с побоями, уже без одежды и личных вещей находят тело Данилова. Эксперты дают заключение: причина смерти – ишемическая болезнь сердца. Проводилась не одна экспертиза. Вдова спортсмена до сих пор не верит следствию, ведь, с ее слов, супруг всегда вел здоровый образ жизни. Играл в ночной хоккейной лиге, вместе они воспитывали троих детей, один из которых – инвалид.

Он был одет по видео, а потом уже лежал раздетый. Криминалист говорит, что он был на видео в полотенце. Как они смотрят, если в полотенце были другие люди? Если даже криминалист не видит, кто есть кто? Наталья Данилова, вдова Владимира Данилова

На Гишяна и Шаймарданова возбудили уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья» и «Разбой». Однако доказать второе так и не удалось.

Время, проведенное под домашним арестом и запретом определенных действий, засчиталось подсудимым день за день. Через полгода молодые люди снова выйдут на свободу. Ни одна из сторон с приговором не согласна, апелляцию в Верховный суд Башкирии будут подавать адвокаты как подсудимых, так и потерпевших.

Сегодня актуален институт самообороны, на что защита и акцентировала внимание. Этот вопрос сегодня поднят и Государственной Думой. Мой подзащитный оборонялся, и защита не согласна с приговором. Будем обжаловать решение. Ролан Попов, адвокат обвиняемых

Приговор по своей сути является оправдательным. Через пару месяцев они будут разгуливать на свободе, улыбаться людям и продолжать жить своей жизнью. Человек покинул этот мир, и вот таково наше правосудие. Радик Ахметзянов, адвокат потерпевших