В Уфе в Музее полярников имени Альбанова появился новый экспонат

У нас в планах показывать и шхуны, и современные ледоколы системы «Лидер», и как раз от поморского коча до современнейших ледоколов мы сможем детям показывать. Это экспонаты эпохи конца 19 – начала 20 века. Это все, что могло быть на кораблях. Мы рассказываем здесь об исчезнувших экспедициях, и вот с помощью такой машины времени мы можем оказаться и посмотреть, что там было внутри.

Оксана Мальцева, научный сотрудник Музея полярников им. В. Альбанова