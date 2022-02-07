В Уфе в Музее полярников имени Альбанова появился новый экспонат

Моделист Айбулат Ишназаров передал уменьшенную в 72 раза копию дюбель-шлюпки, которая была создана по заказу учреждения. Об обновлении экспозиции об Арктике, которую называют романтичной и одновременно суровой, – в нашем материале.  

Большие скорости – это до 50 км/ч, что для 17 века, когда такие суда использовались для покорения Арктики, считалось передовыми технологиями. Моделист Айбулат Ишназаров о подобных кораблях знает все. Уменьшенную в 72 раза копию дюбель-шлюпки он создал для уфимского Музея полярников имени Альбанова. Судном управляли 24 гребца и ветер. Условия по сегодняшним меркам неимоверно тяжелые.

Требует больших знаний и умений и капитана, и боцмана, и штурмана, и экипажа. Потому что ветер – это непостоянная величина. Он то с этой стороны, то с другой. Поэтому современным судам с автономным двигателем легче, а раньше было сложнее. Много было кораблекрушений, болезнь цинга, месяцами же плавали люди.

Айбулат Ишназаров, моделист
Фото №1 - В Уфе в Музее полярников имени Альбанова появился новый экспонат

Это уже вторая модель, которую Айбулат Ишназаров делает для Музея полярников. Первой стала копия поморского коча. Они показывают эволюцию российского мореходства. Экспозиция включает в себя различные предметы, которые помогут понять, насколько Арктика – одновременно суровый, но романтичный край.

У нас в планах показывать и шхуны, и современные ледоколы системы «Лидер», и как раз от поморского коча до современнейших ледоколов мы сможем детям показывать. Это экспонаты эпохи конца 19 – начала 20 века. Это все, что могло быть на кораблях. Мы рассказываем здесь об исчезнувших экспедициях, и вот с помощью такой машины времени мы можем оказаться и посмотреть, что там было внутри.

Оксана Мальцева, научный сотрудник Музея полярников им. В. Альбанова

Музей полярников имени Альбанова в Уфе открылся в мае прошлого года. И это стало одним из главных событий в культурной жизни республики, отметил глава Башкортостана Радий Хабиров. Посещение учреждения для всех детей бесплатно. Также на льготных условиях познакомиться с историей Арктики и исчезнувших экспедиций могут обладатели «Пушкинской карты».

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