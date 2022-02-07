В Уфе в Музее полярников имени Альбанова появился новый экспонат

Моделист Айбулат Ишназаров передал уменьшенную в 72 раза копию дюбель-шлюпки, которая была создана по заказу учреждения. Об обновлении экспозиции об Арктике, которую называют романтичной и одновременно суровой, – в нашем материале.
Большие скорости – это до 50 км/ч, что для 17 века, когда такие суда использовались для покорения Арктики, считалось передовыми технологиями. Моделист Айбулат Ишназаров о подобных кораблях знает все. Уменьшенную в 72 раза копию дюбель-шлюпки он создал для уфимского Музея полярников имени Альбанова. Судном управляли 24 гребца и ветер. Условия по сегодняшним меркам неимоверно тяжелые.
Это уже вторая модель, которую Айбулат Ишназаров делает для Музея полярников. Первой стала копия поморского коча. Они показывают эволюцию российского мореходства. Экспозиция включает в себя различные предметы, которые помогут понять, насколько Арктика – одновременно суровый, но романтичный край.
Музей полярников имени Альбанова в Уфе открылся в мае прошлого года. И это стало одним из главных событий в культурной жизни республики, отметил глава Башкортостана Радий Хабиров. Посещение учреждения для всех детей бесплатно. Также на льготных условиях познакомиться с историей Арктики и исчезнувших экспедиций могут обладатели «Пушкинской карты».