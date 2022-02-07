Футбольный клуб «Уфа» объявил о подписании двух новых игроков

Контракт до конца сезона с правом последующего продления подписал 30-летний португальский полузащитник Тьяго Родригес. Воспитанник «Спортинга» играл за «Порту», софийский ЦСКА, а последним его клубом был саудовский «Аль-Хазм».

На тех же условиях в «Уфу» перешёл 29-летний крайний полузащитник Дмитрий Кабутов. Ранее он выступал за самарские «Крылья Советов». Напомним, что уфимцы сейчас продолжают учебно-тренировочные сборы в турецком Белеке. Команда уже провела два контрольных матча – победила сербский «Пролетер» со счётом 3:2 и уступила латвийской «Лиепае» 1:2. Десятого февраля «Уфа» сыграет против узбекского «Пахтакора».