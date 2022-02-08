Никита Богданов из Уфы стал победителем первенства России по мотогонкам на льду

Самые перспективные молодые мотоспортсмены страны разыграли чемпионство на первенстве по мотогонкам на льду. Башкортостан представляли сразу три финалиста. Фаворитом соревнований был Никита Богданов из Уфы, который только недавно отобрался на свой первый чемпионат мира среди взрослых.
События на треке разворачивались с такой скоростью, что комментатору Алексею Решетникову было непросто уследить за их развитием. Как правило, соревнования среди юниоров именно такими всегда и получаются. Не обошлось без травм и падений. Так, Владислав Захаров из Саранска допустил ошибку на повороте и вылетел за ограждение.
Всего за единственную путевку на первенство Европы боролись 18 гонщиков – это самые перспективные мотоспортсмены до 21 года, представляющие четыре федеральных округа России. Башкортостан на первенстве представляли три финалиста. Александр Фесенко, который только в этом сезоне перешел в центр технических видов спорта имени Кадырова, Никита Богданов и Михаил Горшков.
Участник чемпионата российской суперлиги Никита Тарасов, восстанавливающийся после травмы, специально приехал в Уфу из Стерлитамака, чтобы поддержать друзей по команде.
В этом сезоне Никита Богданов не дает расслабиться соперникам. К юниорским соревнованиям 20-летний уфимец уже успел стать чемпионом страны и Европы, победить в квалификации и отобраться на дебютный для себя мировой форум. По завершении всех заездов по 14 очков набрали сразу три гонщика. Борьба за место на пьедестале почета развернулась между Богдановым, Владимиром Фадеевым из Каменска-Уральского и Иваном Хужиным из Тольятти. Судьба медалей решилась в дополнительном заезде, в котором башкирский гонщик подтвердил свое преимущество и в третий раз стал победителем первенства страны и мемориала Кадырова. Серебро досталось Хужину, бронза – Владимиру Фадееву.
Уже на этой неделе Богданов отправится на свой первый чемпионат мира. Гонка состоится в Тольятти 12 и 13 февраля.