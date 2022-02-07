В Башкирии бизнесмен организовал акцию «Тележка доброты» для нуждающихся

В республике предприниматель организовал акцию «Тележка доброты» и теперь добровольно оказывает помощь пенсионерам и инвалидам. Борис Сазонов сам формирует продуктовые корзины, куда входят крупы, макароны, сахар, печенье, чай, а затем развозит их нуждающимся.

В начале пандемии бизнесмен раздавал пенсионерам наборы со средствами индивидуальной защиты, куда входили маски, перчатки и антисептики. За все время помощь получили несколько тысяч человек.