В Башкирии бизнесмен организовал акцию «Тележка доброты» для нуждающихся

В республике предприниматель организовал акцию «Тележка доброты» и теперь добровольно оказывает помощь пенсионерам и инвалидам. Борис Сазонов сам формирует продуктовые корзины, куда входят крупы, макароны, сахар, печенье, чай, а затем развозит их нуждающимся.
В начале пандемии бизнесмен раздавал пенсионерам наборы со средствами индивидуальной защиты, куда входили маски, перчатки и антисептики. За все время помощь получили несколько тысяч человек.
Раздача проходит по шести адресам в Уфе, а также в других городах республики. Правда, для получения набора нужно заранее записаться, чтобы благотворитель успел закупить необходимые продукты.