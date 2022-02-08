В Башкирии рассмотрели вопросы сокращения объемов незавершенного строительства

С федеральным софинансированием у нас насчитывается 177 объектов незавершенного строительства. Сумма чуть более 33 млрд. С одной стороны, динамика положительная. С другой стороны, еще далеко от того, что мы можем сказать, что у нас все состоит благополучно. На сегодня вынесли вопрос, чтобы все главы муниципалитетов были вовлечены в этот процесс, и динамика 2022 года была еще выше, чем в 2021 году.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан