В Башкирии рассмотрели вопросы сокращения объемов незавершенного строительства

Более 2 тысяч объектов незавершенного строительства насчитывается в Башкортостане на сумму свыше 60 млрд рублей. Республика улучшила свои позиции в федеральном мониторинге и находится на десятом месте. Об этом заявил премьер-министр правительства Андрей Назаров на совещании в формате ВКС с главами администраций муниципальных районов и городских округов.
Он поручил не позднее 15 февраля представить дорожные карты по передаче и закреплению объекта незавершенного строительства конечному балансодержателю в последующие три месяца. Кроме того, Минстрой Башкортостана должен не позднее 1 апреля завершить передачу сетей газоснабжения в «Газпром», по которым имеется согласие и подтверждение ресурсоснабжающей организации. До 1 марта также необходимо принять правила о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на их возведение.
Также на совещании обсудили развитие придорожного сервиса. В проработке находятся инициативы 64 инвесторов по реализации 78 проектов. Общий объем вложений – более 8 млрд. рублей.