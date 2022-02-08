Школьники из Башкирии заняли призовые места на международном конкурсе «Золотой Олимп»

Башкирские школьники покорили московское жюри. Детская школа искусств Чишминского района заняла сразу несколько призовых мест на международном конкурсе «Золотой Олимп». Соревнования проходили в российской столице.
Школьники получили сертификат на 50 тысяч рублей. Также детей пригласили на летний фестиваль, который пройдет в Сочи в июле. Фортепьянное отделение чишминской школы представило максимальное количество конкурсантов. Учащимся отделения хореографии и вокала удалось завоевать гран-при.
Впрочем, поездка запомнилась участникам не только этим. Они успели посетить Красную площадь, исторический музей, парк Острова Мечты и другие культурные объекты столицы.