В Чишминском районе планируют реализовать три проекта в рамках ППМИ

В 2022 году в Чишминском районе реализуют три проекта по Программе поддержки местных инициатив. Так, в Алкинском сельсовете хотят благоустроить родник Чатра. Для этого потребуется около одного миллиона рублей.
Частично работы профинансируют жители – около тысячи рублей с каждого. Свой вклад внесут также сельсовет и спонсоры. Они выделят по 100 тысяч. Оставшуюся часть денег местные надеются получить от республиканского бюджета. А в Дмитриевском сельском совете решили заняться благоустройством моста в селе Бишкази. Это единственная переправа через реку.
Принять участие в программе поддержки местных инициатив решили и в Лесном сельсовете Чишминского района. Там планируют благоустроить школу. Такое решение приняли местные жители на общем собрании. В заведении обучаются почти 600 школьников. Многие их них приезжают из соседних деревень. По мнению населения, нужно расширить дорогу возле учреждения, где ездят школьные автобусы, а также сделать тротуар и автоматические ворота.