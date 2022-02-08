В Чишминском районе планируют реализовать три проекта в рамках ППМИ

В 2022 году в Чишминском районе реализуют три проекта по Программе поддержки местных инициатив. Так, в Алкинском сельсовете хотят благоустроить родник Чатра. Для этого потребуется около одного миллиона рублей.

Частично работы профинансируют жители – около тысячи рублей с каждого. Свой вклад внесут также сельсовет и спонсоры. Они выделят по 100 тысяч. Оставшуюся часть денег местные надеются получить от республиканского бюджета. А в Дмитриевском сельском совете решили заняться благоустройством моста в селе Бишкази. Это единственная переправа через реку.