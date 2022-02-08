В Уфе от коронавируса привились около 100% жителей

Сегодня, 8 февраля, на совещании в администрации Уфы обсудили эпидемиологическую ситуацию в городе. Сергей Греков, мэр столицы, рассказал о ходе вакцинации.

Фото №1 - В Уфе от коронавируса привились около 100% жителей

В Уфе от коронавируса привились уже почти 100% жителей. Несмотря на большое количество заболевших коронавирусом, болезнь у пациентов протекает легче. Им требуется лишь амбулаторное лечение.

Благодаря вакцинации заболевание проходит легче. Болеют, в основном, амбулаторно, в легкой форме.

Сергей Греков, мэр Уфы 

Многие уфимцы уже проходят ревакцинацию от коронавируса. По Башкирии обе прививки сделали 2 234 951 человек. Это почти 90% населения, подлежащего вакцинации.

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