В Уфе от коронавируса привились около 100% жителей

Сегодня, 8 февраля, на совещании в администрации Уфы обсудили эпидемиологическую ситуацию в городе. Сергей Греков, мэр столицы, рассказал о ходе вакцинации.

В Уфе от коронавируса привились уже почти 100% жителей. Несмотря на большое количество заболевших коронавирусом, болезнь у пациентов протекает легче. Им требуется лишь амбулаторное лечение.