В Уфе женщина с инвалидностью 20 лет не может добиться подходящего жилья

Верховный суд республики приступил к рассмотрению дела Анны Луняшиной. Женщина уже почти 20 лет является инвалидом, у нее нет обеих ног. Долгое время уфимка стоит в очереди на получение положенного жилья. Она просит отдельную квартиру. Сейчас она вынуждена проживать в коммуналке с мужем, который и сам инвалид 3-й степени. В подъезде отсутствует лифт и невозможно установить пандус.