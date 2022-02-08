В Уфе пройдет первая в России медиаконференция по короткому вертикальному видео

TikTok, Reels в инстаграм, "клипы" во "Вконтакте", Youtube Shorts, Яндекс.Дзен - сейчас большая часть мобильного видеоконтента в мире потребляется в вертикальном формате.

Как набрать миллион просмотров в Reels, как монтировать видео, как зарабатывать и обучаться в TikTok, расскажут на Tiktomeet-2022, первой в России конференции по вертикальному видео, которая пройдет в Уфе 12 февраля в отеле "Nesterov Plaza".

Раис Габитов, директор агентства Digital Курултай, один из организаторов конференции:

“В медиаконтенте сейчас происходит настоящая вертикальная революция, и так совпало, что родом из Уфы многие успешные ТикТок-продюсеры и популярные блогеры. Закономерно, что первая российская конференция по короткому вертикальному видео пройдет у нас.

Ренат Янбеков, CEO NÉRPA agency, соорганизатор конференции и автор книги о продвижении в TikTok:

“Вертикальное видео — не просто дань «смартфонной моде». Это новый язык, с помощью которого люди общаются друг с другом. Видеозвонки и Stories, TikTok и Reels — это лучший способ быстро и красиво рассказать о себе. В прошлом году генеральный директор Instagram Адам Моссери сказал, что его соцсеть — больше не фотоальбом. Теперь это платформа вертикальных видео! А в Китае один известный блогер продает товара на своих вертикальных стримах на миллионы долларов. Неважно, чем вы занимаетесь — продвигаете бизнес, услуги или ведете личный блог. Если вы не снимаете вертикальные видео — вас нет для большей части аудитории”.

Поделиться инсайтами и наработками в продвижении вертикального видеоконтента придут башкирские блогеры и эксперты: "учитель русского языка в Тиктоке" и продюсер аккаунта телеканала БСТ в ТикТоке и Дзене Леонид Егоров , стендап-комик и ведущий Дамир Ильгамович и Роман Сергеев (агентство “Красная Гвардия”), видеограф, амбассадор iPhone Диана Кутлиярова, основатель школы здоровья Регина Доктор контентмейкер бренда Mosafer Legend Эдуард Дильмухаметов), скульптор-миниатюрист Салават Фидаи и другие.

Мария Артемова (AGENDA.MEDIA) из Москвы расскажет об этапах создания видео, а Ренат Янбеков (NÉRPA agency) - об использовании его для бизнеса. В рамках TikTomeet-2022 Ренат Янбеков также впервые в Башкирии презентует свою книгу.

Вечером состоится праздничная церемония TikTomeet Kurai Awards с участием популярных российских тиктокеров.

Подробнее на сайте tiktomeet.ru

Организатор - агентство Digital Курултай

Генеральный партнер - Nesterov Plaza.

Партнеры - Kumpan Coffee и АО “Башспирт”