В Уфе более 200 работников коммунальных служб заболели коронавирусом

Начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов сообщил, что большое количество сотрудников ЖКХ в Уфе болеют коронавирусом.
По последним данным, 207 работников ушли на больничный из-за коронавирусной инфекции. При этом на прошлой неделе было лишь 130 заболевших.
Рустем Хамитов сообщил, что после повышения зарплаты, на работу приняли 106 новых сотрудников. Из них 46 – рабочие, а 60 – водители и механизаторы. В настоящий момент сохраняется дефицит в размере 687 человек – 204 водителя-механизатора и 483 рабочих.