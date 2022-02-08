В Уфе более 200 работников коммунальных служб заболели коронавирусом

Рустем Хамитов сообщил, что после повышения зарплаты, на работу приняли 106 новых сотрудников. Из них 46 – рабочие, а 60 – водители и механизаторы. В настоящий момент сохраняется дефицит в размере 687 человек – 204 водителя-механизатора и 483 рабочих.