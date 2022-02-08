В Уфе 10-летняя девочка упала с балкона на 8 этаже

У дома №204 по улице Кольцевой в сугробе была найдена 10-летняя девочка. Несчастная упала с 8 этажа. Как сообщила мама пострадавшей, девочка собиралась на прогулку, но почувствовала недомогание. Он вышла на балкон подышать, облокотилась на подоконник, но почувствовала сильное головокружение и сорвалась вниз.