В Башкирии коронавирус выявили ещё у 2300 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

Так, в Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 2396 человек (145 773), с выздоровлением выписали – 731 (125 145), скончались – 10 (4848). Госпитализация потребовалась 429 заболевшим.