В Башкирии коронавирус выявили ещё у 2300 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
Так, в Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 2396 человек (145 773), с выздоровлением выписали – 731 (125 145), скончались – 10 (4848). Госпитализация потребовалась 429 заболевшим.
В России коронавирус за сутки зарегистрировали у 165 643 пациентов (13 147 66), выздоровели – 81 188 (10 706 142), скончались – 336 721). Госпитализация потребовалась 20 185 зараженным.