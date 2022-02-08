Медицинский профсоюз «Действие» оплачивает протестные акции

В январе часть медицинских сотрудников Ишимбайской ЦРБ уведомили руководство больницы о начале 4 февраля «итальянской забастовки». Она была организована альтернативным профсоюзом «Действие», членами которой являются бастующие медики.
Издание ГорОбзор.ру отмечает, что «Итальянская забастовка» означает выполнение должностных обязанностей с соблюдением норм трудового законодательства и оказания медицинской помощи. Например, в письменной форме медработники и водители могут отказаться выезжать в неполных бригадах на вызовы.
Федеральный канал «360°» провел журналистское расследование, где выяснил, что альтернативный профсоюз медработников «Действие» оплачивает голодовку медицинской сестры в Коломенском перинатальном центре Московской области. Объявившая голодовку участница протестной акции медсестра Наталья Трухина рассказала журналистам, что на профсоюз «Действие» и его руководителя Андрея Коновала она вышла через социальные сети, где ей целенаправленно выбрали вариант голодовки и предложили деньги. Медсестра отметила, что «Действие» контролирует ее и других санитарок: «Мы постоянно на созвоне, по каждому вопросу с ними советуемся что к чему».
Предварительная проверка Минздрава Московской области нарушений условий труда не выявила. На предложение руководства перинатального центра начать диалог протестующая ответила отказом.
Координирует акцию протеста в Ишимбайском районе Антон Орлов, руководитель альтернативного профсоюза «Действие» в республике. Она была спланирована ещё год назад руководством альтернативного профсоюза на одном из обучающих семинаров для активистов. Об этом заявил в своих социальных сетях оргсекретарь альтернативного профсоюза Александр Золотарев. По данным республиканских СМИ профсоюзный деятель и по совместительству предприниматель является обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере на сумму 25 млн руб. Как пишет «КоммерсантЪ-Уфа», ссылаясь на республиканскую прокуратуру, Антон Орлов, будучи заместителем директора ООО «Нефте-сервис», в феврале 2020 года под предлогом поставки 260 т дизельного топлива фирме из Узбекистана похитил свыше 11 млн руб. Также в июле 2020 года Антон Орлов, Константин Соколов и Вячеслав Гизатулин, действуя от имени ООО «Гермес», «сообщили представителям ООО «Гайрат-82» ложные и недостоверные сведения о возможности поставки крупной партии углеводородных сжиженных газов». Обвиняемые не поставили топливо и похитили деньги, чем причинили ущерб «Гайрат-82» на сумму 14,8 млн руб. Уголовное дело передано в суд.
Профессиональным сообществом медицинских работников и экспертами отмечается откровенно деструктивный характер разыгранных альтернативным профсоюзом акций протеста. Вот мнение руководителя аппарата Общественной палаты республики Шамиля Валеева: «Все виды организованных протестных действий в медучреждениях в эти недели напоминают попытки саботажа в военное время и требуют решительных мер. Очевидно, что уважаемые ишимбайские медики, видимо, падая от усталости, упустили тот факт, что эта протестная франшиза родом из Ижевска кошмарит медицинскую отрасль республики с 2014 года, а ее владелец так же далек от медицины, как заезжий коновал от участкового терапевта».