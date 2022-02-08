Медицинский профсоюз «Действие» оплачивает протестные акции

Координирует акцию протеста в Ишимбайском районе Антон Орлов, руководитель альтернативного профсоюза «Действие» в республике. Она была спланирована ещё год назад руководством альтернативного профсоюза на одном из обучающих семинаров для активистов. Об этом заявил в своих социальных сетях оргсекретарь альтернативного профсоюза Александр Золотарев. По данным республиканских СМИ профсоюзный деятель и по совместительству предприниматель является обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере на сумму 25 млн руб. Как пишет «КоммерсантЪ-Уфа», ссылаясь на республиканскую прокуратуру, Антон Орлов, будучи заместителем директора ООО «Нефте-сервис», в феврале 2020 года под предлогом поставки 260 т дизельного топлива фирме из Узбекистана похитил свыше 11 млн руб. Также в июле 2020 года Антон Орлов, Константин Соколов и Вячеслав Гизатулин, действуя от имени ООО «Гермес», «сообщили представителям ООО «Гайрат-82» ложные и недостоверные сведения о возможности поставки крупной партии углеводородных сжиженных газов». Обвиняемые не поставили топливо и похитили деньги, чем причинили ущерб «Гайрат-82» на сумму 14,8 млн руб. Уголовное дело передано в суд.