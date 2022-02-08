В Стерлитамаке многие школы перешли на дистанционное обучение

В Стерлитамаке несколько школ перешли на дистанционное обучение из-за быстрого распространения ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает издание Sterlitamak.ru со ссылкой на начальника отдела образования города Зигангира Ишбаева.

С 8 февраля на дистанционку ушли 13 учебных учреждений: школы №1, 14, 17, 20, 21, 30, 32, 34, гимназии №1, 2, 4, 5 и лицей №3. В общей сложности онлайн обучаются 13 115 учеников.