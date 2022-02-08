В Удмуртии в припаркованном авто нашли тела двух уроженцев Башкирии

В Удмуртии в припаркованном у кафе автомобиле нашли тела двух уроженцев Башкирии. Об этом сообщает следственный комитет региона.
По предварительным данным, погибшим мужчинам по 36 лет. Они следовали на «Газели» с коммерческим грузом в направлении Кировской области. 5 февраля оба поужинали в придорожном кафе в Ярском районе, а после сели в машину для дальнейшего следования. Вскоре владельцы кафе обратились в полицию с заявлением, что автомобиль у заведения стоит в течение суток с работающим двигателем.
Прибывшие правоохранители обнаружили в салоне машины тела мужчин. Телесных повреждений обнаружено не было. Предположительно, оба могли отравиться выхлопными газами. Сейчас следственный комитет разбирается в обстоятельствах произошедшего.