В Удмуртии в припаркованном авто нашли тела двух уроженцев Башкирии

По предварительным данным, погибшим мужчинам по 36 лет. Они следовали на «Газели» с коммерческим грузом в направлении Кировской области. 5 февраля оба поужинали в придорожном кафе в Ярском районе, а после сели в машину для дальнейшего следования. Вскоре владельцы кафе обратились в полицию с заявлением, что автомобиль у заведения стоит в течение суток с работающим двигателем.