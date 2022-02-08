Башкирские спортсмены завоевали бронзу на чемпионате России по греко-римской борьбе

В Суздале завершился чемпионат страны по греко-римской борьбе. Участие в нем приняли сильнейшие атлеты России, среди которых были победители мировых первенств и олимпийских игр. В составе команды из Башкортостана выступили восемь спортсменов.

В первый соревновательный день наши борцы не сумели преодолеть предварительный раунд. В категории 55 килограммов Эдуард Мухамедзянов  проиграл сопернику из Москвы. Руслан Садыков уступил представителю Санкт-Петербурга. Фадис Валитов закончил выступление в 1/8-й. А победитель первенства мира Адлан Амриев не смог выступить по причине травмы. Зато бронзовые медали республике принесли Саид-Хусейн Бакеев и Нохчо Лабазанов. 

Сделал одну ошибку, она лишила меня финала. Но я проиграл старшему товарищу, так что доволен. У меня есть еще другие старты до 23 лет, и буду отбираться на чемпионат Европы.

Саид-Хусейн Бакаев, бронзовый призер чемпионата России по греко-римской борьбе

Я не доволен третьим местом. Любой спортсмен приезжает на соревнования и нацелен на первое место. Третье место – это как успокоение.  

Нохчо Лабазанов, бронзовый призер чемпионата России по греко-римской борьбе
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