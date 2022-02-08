Башкирские спортсмены завоевали бронзу на чемпионате России по греко-римской борьбе

Сделал одну ошибку, она лишила меня финала. Но я проиграл старшему товарищу, так что доволен. У меня есть еще другие старты до 23 лет, и буду отбираться на чемпионат Европы.

Саид-Хусейн Бакаев, бронзовый призер чемпионата России по греко-римской борьбе