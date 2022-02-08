Башкирские спортсмены завоевали бронзу на чемпионате России по греко-римской борьбе

В Суздале завершился чемпионат страны по греко-римской борьбе. Участие в нем приняли сильнейшие атлеты России, среди которых были победители мировых первенств и олимпийских игр. В составе команды из Башкортостана выступили восемь спортсменов.
В первый соревновательный день наши борцы не сумели преодолеть предварительный раунд. В категории 55 килограммов Эдуард Мухамедзянов проиграл сопернику из Москвы. Руслан Садыков уступил представителю Санкт-Петербурга. Фадис Валитов закончил выступление в 1/8-й. А победитель первенства мира Адлан Амриев не смог выступить по причине травмы. Зато бронзовые медали республике принесли Саид-Хусейн Бакеев и Нохчо Лабазанов.