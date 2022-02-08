Шамиль Валеев: Организованные протесты медиков напоминают попытки саботажа в военное время

Я сама имею опыт работы сельским фельдшером, обслуживала три деревни. Знаю, каково приходится фельдшерам. И я не поддерживаю то, что люди ушли с работы, не пошли на работу и так далее. Потому что здоровье человека дороже. А вдруг в этот момент, когда они не пошли на работу, было некому работать, был пациент, которому очень тяжело? Это моя точка зрения. А зарплаты маленькие не только у них. И из-за этого не стоило не выходить на работу. Человеческая жизнь дороже всего.

Рамиля Исмагилова, председатель отраслевого Республиканского совета ветеранов и пенсионеров работников здравоохранения «Медик»