Шамиль Валеев: Организованные протесты медиков напоминают попытки саботажа в военное время

Часть медицинских сотрудников Ишимбайской ЦРБ объявили об «итальянской забастовке», которая означает выполнение обязанностей лишь с соблюдением норм трудового закона и оказания медпомощи. Например, медики не смогут выехать к пациенту без полной бригады.
Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии, прокомментировал деятельность медиков и альтернативного профсоюза «Действие» изданию «Башинформ».
4 февраля в региональном минздраве агентству «Башинформ» сообщили о том, что медпомощь в Ишимбайском районе Башкирии по профилю «скорая медицинская помощь» продолжается в полном объеме. Также сообщалось, что для полной комплектации бригад скорой помощи в Ишимбайскую центральную районную больницу направлены 30 человек. 7 февраля стало известно об увольнении трех работников «скорой помощи» Ишимбайской ЦРБ. В причинах увольнения сейчас разбирается Министерство здравоохранения Башкирии.
По мнению руководителя аппарата ОП РБ, медицинская отрасль в Башкирии «носит закрытый, кастовый характер, и уход в этот псевдопрофсоюз может означать уход из профессии».
Аналогичной точки зрения придерживается и председатель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Башкирии Алексей Елизарьев.
Спасение человеческой жизни ставит во главу угла и председатель отраслевого Республиканского совета ветеранов и пенсионеров работников здравоохранения «Медик» Рамиля Исмагилова.
Как подчеркнула Рамиля Исмагилова, человеческая жизнь дороже всяких регалий и зарплат.
Как заявил «Башинформу» исполняющий обязанности председателя Медицинской палаты Башкирии Азамат Байтимеров, увольнение сотрудников всегда является серьезной ситуацией, и правомерность подобного решения должна оцениваться разными общественными и властными структурами, включая минздрав, профсоюзы и т.д.