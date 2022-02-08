Шамиль Валеев: Организованные протесты медиков напоминают попытки саботажа в военное время

Часть медицинских сотрудников Ишимбайской ЦРБ объявили об «итальянской забастовке», которая означает выполнение обязанностей лишь с соблюдением норм трудового закона и оказания медпомощи. Например, медики не смогут выехать к пациенту без полной бригады.

Фото №1 - Шамиль Валеев: Организованные протесты медиков напоминают попытки саботажа в военное время

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии, прокомментировал деятельность медиков и альтернативного профсоюза «Действие» изданию «Башинформ».

Независимо от правовых последствий, действия ишимбайского главврача, который жёстко купировал пораженную очагом псевдопрофсоюзной деятельности часть коллектива в разгар мощной волны пандемии, считаю обоснованными.

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии

4 февраля в региональном минздраве агентству «Башинформ» сообщили о том, что медпомощь в Ишимбайском районе Башкирии по профилю «скорая медицинская помощь» продолжается в полном объеме. Также сообщалось, что для полной комплектации бригад скорой помощи в Ишимбайскую центральную районную больницу направлены 30 человек. 7 февраля стало известно об увольнении трех работников «скорой помощи» Ишимбайской ЦРБ. В причинах увольнения сейчас разбирается Министерство здравоохранения Башкирии.

Все виды организованных протестных действий в медучреждениях в эти недели напоминают попытки саботажа в военное время и требуют решительных мер. Очевидно, что уважаемые ишимбайские медики, видимо, падая от усталости, упустили тот факт, что эта протестная франшиза родом из Ижевска кошмарит медицинскую отрасль республики с 2014 года, а ее владелец так же далек от медицины, как заезжий коновал от участкового терапевта.

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии

По мнению руководителя аппарата ОП РБ, медицинская отрасль в Башкирии «носит закрытый, кастовый характер, и уход в этот псевдопрофсоюз может означать уход из профессии».

Сейчас не XIX век и не расцвет профсоюзного движения, чтобы всерьез можно было на него рассчитывать. Со своей стороны, руководство медотрасли обязано обеспечить все заслуженные начисления медработникам, которые третий год спасают нас от смертельной заразы.

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии
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Аналогичной точки зрения придерживается и председатель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Башкирии Алексей Елизарьев.

Сегодня, в годы жесткой эпидемической ситуации, конечно, хочется только всячески поддержать врачей. Однако забастовки в такой ситуации не совсем уместны. И со стороны закона, и со стороны этики и морали: бастовать в том случае, если проведение забастовки создает угрозу безопасности, жизни и здоровью людей — незаконно и, на мой взгляд, безнравственно. Это касается и спасателей, и работников скорой и неотложной медицинской помощи, а также учреждений, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения. Не могу давать юридическую оценку всей ситуации, но хочется надеяться, что в текущих обстоятельствах это не будет прецедентом, а станет, скорее, поводом более чутко слышать и понимать друг друга. Особенно в вопросах спасения людей.

Алексей Елизарьев, председатель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Башкирии

Спасение человеческой жизни ставит во главу угла и председатель отраслевого Республиканского совета ветеранов и пенсионеров работников здравоохранения «Медик» Рамиля Исмагилова.

Как подчеркнула Рамиля Исмагилова, человеческая жизнь дороже всяких регалий и зарплат.

Я сама имею опыт работы сельским фельдшером, обслуживала три деревни. Знаю, каково приходится фельдшерам. И я не поддерживаю то, что люди ушли с работы, не пошли на работу и так далее. Потому что здоровье человека дороже. А вдруг в этот момент, когда они не пошли на работу, было некому работать, был пациент, которому очень тяжело? Это моя точка зрения. А зарплаты маленькие не только у них. И из-за этого не стоило не выходить на работу. Человеческая жизнь дороже всего.

Рамиля Исмагилова, председатель отраслевого Республиканского совета ветеранов и пенсионеров работников здравоохранения «Медик»

Как заявил «Башинформу» исполняющий обязанности председателя Медицинской палаты Башкирии Азамат Байтимеров, увольнение сотрудников всегда является серьезной ситуацией, и правомерность подобного решения должна оцениваться разными общественными и властными структурами, включая минздрав, профсоюзы и т.д.

Считаю, что решение проблемы скорой медицинской помощи не должно являться решением локальной проблемы, её нужно решать системно. Ввиду острой социальной значимости, необходимости тщательной проработки вопроса, а также с учетом эпидемиологической обстановки и важности системного решения предлагаем использовать экспертную площадку Общероссийского народного фронта. Необходимо принятие всеми сторонами формата диалога и здравого понимания сложившейся обстановки.

Азамат Байтимеров, исполняющий обязанности председателя Медицинской палаты Башкирии
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