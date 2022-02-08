В Башкирии задержан подозреваемый в совращении двоих детей

В Ишимбае был задержан 38-летний местный житель. Его обвиняют в развратных действиях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

По версии следствия, 6 февраля мужчина совершил развратные действия без насилия в безлюдном сквере. Жертвами извращенца стали двое детей.

Летом прошлого года девочкам удалось заснять на видео то, как мужчина ублажал себя прямо перед детьми. Этот же случай произошёл несколько дней назад.