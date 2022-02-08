В Башкирии задержан подозреваемый в совращении двоих детей

В Ишимбае был задержан 38-летний местный житель. Его обвиняют в развратных действиях, совершенных в отношении несовершеннолетних.
По версии следствия, 6 февраля мужчина совершил развратные действия без насилия в безлюдном сквере. Жертвами извращенца стали двое детей.
Летом прошлого года девочкам удалось заснять на видео то, как мужчина ублажал себя прямо перед детьми. Этот же случай произошёл несколько дней назад.
Личность преступника удалось установить. По некоторой информации, ранее мужчина работал в ГИБДД. Подозреваемого заключили под стражу. Расследование произошедшего продолжается.