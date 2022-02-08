Радий Хабиров в День российской науки рассказал об успехах республики в научной сфере

Радий Хабиров поздравил жителей с Днем российской науки. Глава Башкортостана отметил, что республика в этой области движется в правильном направлении, а ключевой проект в политике – это развитие Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

Руководитель региона написал об этом в социальных сетях. Башкирские университеты стали победителями программы государственной поддержки российских вузов «Приоритет 2030». Благодаря федеральным средствам в Башкортостане появились шесть молодёжных лабораторий в области генетики, материаловедения, фотоники, нанотехнологий. Кроме того, регион вошел в активную фазу создания многофункционального вуза нового типа – Уфимского университета науки и технологий. Башкортостан успешно защитил программу деятельности карбонового полигона в республике на ближайшие два года. Запускается строительство межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. Радий Хабиров считает, что День российской науки – это фундаментальный праздник. Он пожелал ученым высот и уверенности в завтрашнем дне.

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Как рассказали нашему телеканалу в УГАТУ и БашГУ, нововведения открывают большие перспективы как для студентов, так и преподавателей.

Конечно, как пришел Радий Фаритович – он, кстати, выпускник нашего университета, вы все знаете –  видны забота и желание, чтобы все-таки у нас и образование и наука были на высоте. Почему? Потому что вокруг Башкирии очень много статусных вузов, а как-то Башкортостан с хорошими университетами и институтами остался без статусного вуза. Евразийский НОЦ получили, а никто не ожидал.

Рим Валиуллин, заведующий кафедрой геофизики БашГУ  

2021 год был объявлен Годом науки и технологий. Для нас год был непростым, но очень интересным. Мы очень много видим позитивных явлений. Мы участвуем в проекте НОЦ, и, соответственно, для нас это окно возможностей, которое позволило в первую очередь помочь молодым нашим ученым заявить о себе и получить поддержку как от республики, так и от федерального центра.

Георгий Агеев, проректор по инновационной деятельности УГАТУ

Фото: vk.com/radiyhabirov

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