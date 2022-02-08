Радий Хабиров в День российской науки рассказал об успехах республики в научной сфере

2021 год был объявлен Годом науки и технологий. Для нас год был непростым, но очень интересным. Мы очень много видим позитивных явлений. Мы участвуем в проекте НОЦ, и, соответственно, для нас это окно возможностей, которое позволило в первую очередь помочь молодым нашим ученым заявить о себе и получить поддержку как от республики, так и от федерального центра.

Георгий Агеев, проректор по инновационной деятельности УГАТУ