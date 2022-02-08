Радий Хабиров в День российской науки рассказал об успехах республики в научной сфере

Радий Хабиров поздравил жителей с Днем российской науки. Глава Башкортостана отметил, что республика в этой области движется в правильном направлении, а ключевой проект в политике – это развитие Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.
Руководитель региона написал об этом в социальных сетях. Башкирские университеты стали победителями программы государственной поддержки российских вузов «Приоритет 2030». Благодаря федеральным средствам в Башкортостане появились шесть молодёжных лабораторий в области генетики, материаловедения, фотоники, нанотехнологий. Кроме того, регион вошел в активную фазу создания многофункционального вуза нового типа – Уфимского университета науки и технологий. Башкортостан успешно защитил программу деятельности карбонового полигона в республике на ближайшие два года. Запускается строительство межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. Радий Хабиров считает, что День российской науки – это фундаментальный праздник. Он пожелал ученым высот и уверенности в завтрашнем дне.
Как рассказали нашему телеканалу в УГАТУ и БашГУ, нововведения открывают большие перспективы как для студентов, так и преподавателей.
Фото: vk.com/radiyhabirov