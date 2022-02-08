В Минздраве Башкирии разъяснили, как открыть больничный после ПЦР в частной клинике

Россияне смогут получить QR-код по антителам. Минздрав России внес изменения в сертификат о вакцинации от COVID-19. Нововведение вступит в силу с 21 февраля.
Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. При этом выдача его повторно за наличие антител не положена.
Сегодня на брифинге регионального Минздрава разъяснили, как открыть больничный дистанционно, если ПЦР сдали в частной клинике. Для этого результат теста нужно отправить на электронную почту муниципальной поликлиники по месту жительства и сделать в теме письма пометку «Открытие больничного». Медработник должен позвонить вам и внести результат в вашу амбулаторную карту. Если же тест был сдан в госучреждении, то для открытия больничного нужно позвонить по телефону 122, добавочный номер 2.
Между тем в республике установлен очередной антирекорд. Почти 2400 инфицированных за сутки. Зарегистрировано 10 случаев смерти от COVID-19.