В Минздраве Башкирии разъяснили, как открыть больничный после ПЦР в частной клинике

Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. При этом выдача его повторно за наличие антител не положена.

Сегодня на брифинге регионального Минздрава разъяснили, как открыть больничный дистанционно, если ПЦР сдали в частной клинике. Для этого результат теста нужно отправить на электронную почту муниципальной поликлиники по месту жительства и сделать в теме письма пометку «Открытие больничного». Медработник должен позвонить вам и внести результат в вашу амбулаторную карту. Если же тест был сдан в госучреждении, то для открытия больничного нужно позвонить по телефону 122, добавочный номер 2.