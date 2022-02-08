Ковид-госпиталь в Туймазах оборудуют вертолетной площадкой

Открытие клиники запланировано на февраль. Опасений по срокам и качеству сдачи объекта нет. Коечный фонд в инфекционном комплексе составит 50 боксов, из них 40 – круглосуточного пребывания и 10 реанимаций. При режиме ЧС предусмотрено развёртывание до 230 коек. Кислородом будет обеспечен каждый пациент.

Большая строительная готовность. Ведутся отделочные работы, укладка инженерных сетей. Дальше уже остается установка оборудования. Томограф уже завезен на объект.

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан
Фото №1 - Ковид-госпиталь в Туймазах оборудуют вертолетной площадкой

Аналогичный госпиталь параллельно возводят и в столице башкирского Зауралья – Сибае. Сам проект в форме цветка курая оказался настолько удобным и функциональным, что его взяли за основу в  20 регионах России.  Сейчас на площадке в Туймазах задействовано более 500 рабочих и 45 единиц техники. Закончен монтаж наружных сэндвич-панелей и окон. Бетонные работы на всех сопутствующих объектах: котельная, дизельная электростанция, автомойка, вертолетная площадка – завершены.

На сегодня штат полностью укомплектован врачами. Вопросов по кадрам нет.

Забир Гиздатуллин, главный врач Туймазинской ЦРБ
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