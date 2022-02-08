Ковид-госпиталь в Туймазах оборудуют вертолетной площадкой

Открытие клиники запланировано на февраль. Опасений по срокам и качеству сдачи объекта нет. Коечный фонд в инфекционном комплексе составит 50 боксов, из них 40 – круглосуточного пребывания и 10 реанимаций. При режиме ЧС предусмотрено развёртывание до 230 коек. Кислородом будет обеспечен каждый пациент.

Аналогичный госпиталь параллельно возводят и в столице башкирского Зауралья – Сибае. Сам проект в форме цветка курая оказался настолько удобным и функциональным, что его взяли за основу в 20 регионах России. Сейчас на площадке в Туймазах задействовано более 500 рабочих и 45 единиц техники. Закончен монтаж наружных сэндвич-панелей и окон. Бетонные работы на всех сопутствующих объектах: котельная, дизельная электростанция, автомойка, вертолетная площадка – завершены.