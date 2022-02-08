В прокуратуре Башкирии прокомментировали проверку воздуха в Салавате и Стерлитамаке

Прокуратура и Росприроднадзор организуют проверку воздуха в Салавате и Стерлитамаке. Поводом для нее стали многочисленные жалобы жителей этих городов на сильные неприятные запахи и публикации в СМИ на эту тему.

В прокуратуре пообещали, что сотрудники природоохранной прокуратуры и Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора оценят, как соблюдаются права жителей Салавата и Стерлитамака на благоприятную окружающую среду. Также ведомства проверят то, насколько качественно исполняется законодательство об охране атмосферного воздуха в городах-промышленных гигантах Башкирии. Их жители периодически жалуются на неприятные химические запахи. Очередная волна таких обращений прошла в конце января-начале февраля. В прокуратуре сообщили, что источники загрязнения, предположительно, известны.