Радий Хабиров поручил МинЖКХ оперативно сформировать перечень домов для капремонта

Глава Башкортостана поручил Министерству ЖКХ оперативно сформировать перечень домов и дворов, которые капитально отремонтируют в 2023 году. Это необходимо, чтобы заранее предусмотреть финансирование. Цены на многие виды работ придется пересмотреть из-за подорожания стройматериалов.

Как-то даже не верится, что эта ухоженная уфимская многоэтажка построена в середине 80-х. Рядом – дома в такой же цветовой палитре и тоже стоят здесь не одно десятилетие. Не так давно все они прошли через программу обновления фасадов в рамках капитального ремонта, что позволило преобразить внешний вид не только зданий, но и целого квартала.

В этом году подрядчики обновят почти 700 лифтов более чем в 200 домах. Работают одновременно во всех подъездах. Прежде чем поставить новую кабину, монтажники демонтируют старую и какое-то время передвигаются по шахте на «голом» подъемнике. Но и его тоже будут менять.

Меняют саму кабину, тросы, двери – весь механизм. Ильдар Ишмуратов, монтажник лифтов

А вот этой уфимской пятиэтажке в нынешнем году исполняется ровно 55 лет. Как подарок к юбилею жильцы восприняли капитальный ремонт крыши. Кровельные работы в 2022-м затронут 352 дома. В первую очередь эффект должны ощутить жильцы верхних этажей, которых порой могло затапливать во время осадков.

Зимой выполнять кровельные работы проще, говорят строители. Нет дождей, а потому и вероятность того, что жильцов неожиданно затопит в процессе ремонта, минимальна.

В местах проведения работ устанавливаются информационные стенды с QR-кодами. Любой человек может перейти по ссылке на сайт Фонда регионального оператора и поставить свою оценку. Ход выполнения и результат ремонта контролирует и региональный оператор, который фактически выступает заказчиком работ.

Технадзор на постоянно основе, взаимодействие с собственниками, УК, подрядной организацией, в том числе выписываем предписания. Подчеркну, что подрядная организация несет гарантийные обязательства в течение 5 лет. Павел Сафонов, генеральный директор регионального оператора капитального ремонта

Более полумиллиарда рублей бюджетных средств пойдет на комплексный ремонт подъездов. Речь идет не просто о том, чтобы где-то подкрасить или подлатать дыры. Подрядчики полностью меняют входную группу, ремонтируют лестничные клетки, проводят внутреннюю отделку и электромонтажные работы.

В этом году вы начали слаженно работать с учётом ошибок и замечаний прошлых лет. Необходимо качественно и в установленные сроки завершить все ремонтные работы. Капитальный ремонт домов, модернизация подъездов, благоустройство дворов – одни из наиболее чувствительных тем в обществе. Жители очень быстро реагируют на них – порой положительно, а порой и отрицательно, если где-то допустили промахи. Поэтому в этой работе надо быть очень внимательными. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан