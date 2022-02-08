Под Уфой девушку покусали бродячие собаки

В Уфимском районе бродячие собаки напали на местную жительницу. 21-летней девушке пришлось обратиться в травмпункт. Историй, связанных с бездомными животными, становится все больше, потому как с каждым днем увеличивается и количество животных на улице.

Мирно сидевшие собаки начали рычать, когда девушка поравнялась с ними. Можно сказать, что повезло: из четырех животных агрессивной оказалась одна. Ильяна смогла отбиться – с укусами ей пришлось обратиться в травмпункт.

Провожаем ребенка до автобуса и обратно до дома. Очень много собак ходит. Ладно я, а завтра вот на ребенка нападет. Он ничего не сможет сделать. Ильяна Бадретдинова, пострадавшая

Каждый день она провожает младшего брата в школу, но теперь боится идти этой дорогой и сама. Со стаей агрессивных собак не всегда справится и взрослый. Закон предусматривает отлов, стерилизацию и возврат животного туда, откуда его забрали. Средства на возведение постоянных приютов для бродячих собак из федерального бюджета не выделяются. Хотя денег зачастую не хватает даже на отлов.

Год только начался, 88 собак уже отловили. Нам денег хватит на отлов 388 собак. Мы отловим их за 4 месяца, дальше что? Мы не имеем права расходовать средства муниципального бюджета. Это полномочия не органов местного самоуправления, они переданы субъектам РФ. И они должны быть подкреплены деньгами. Вилорий Угаров, глава администрации Уфимского района

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства разработать предложения по усовершенствованию закона. Такое решение было принято после того, как животные загрызли 7-летнюю девочку в Забайкалье. Депутаты башкирского парламента дважды инициировали обязательную идентификацию животных, однако законопроекты были отклонены.

Самая главная проблема закона об ответственном обращении с животными – отсутствие той самой ответственности. Люди бесконечно выбрасывают на улицу надоевших животных. Руфина Шагапова, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан