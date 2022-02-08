Жители многоэтажки в центре Уфы замерзают в квартирах

В центре Уфы жители уже два года живут без нормального отопления. Средняя температура в квартирах дома по Цюрупы составляет 12 градусов. Батареи остыли после смены компании по обслуживанию индивидуального теплового пункта. Жильцы многоэтажного дома обращались в администрацию и УЖХ, но ответа на просьбы исправить ситуацию не получали.
Средняя температура в квартире Маи Свидченко – 13 градусов. Без обогревателя, шерстяных носков и свитеров 87-летняя пенсионерка мерзнет. У женщины – мерцательная аритмия и бронхиальная астма.
Мерзнуть приходится и остальным жителям многоэтажки по улице Цюрупы. Два года назад по этому адресу поменялась компания по обслуживанию индивидуального теплового пункта. И теперь каждую зиму жильцы лишены привычного комфорта.
На просьбы жителей ни обслуживающая компания, ни УЖХ не откликнулись даже после произошедшей аварии. Год назад в одном из подъездов прорвало трубу. Из-за этой протечки в квартирах испортились потолки и стены.
Как только на месте появилась съемочная группа, к жителям пришли сотрудники и УЖХ, и обслуживающей компании. Им даже удалось провести обследование теплового пункта и выявить недочеты.
Пока жильцам лишь обещают, что в будущем отремонтируют тепловой пункт. Ну а сейчас единственное, что их согревает – это мысли о скором наступлении весны.