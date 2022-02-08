Жители многоэтажки в центре Уфы замерзают в квартирах

В центре Уфы жители уже два года живут без нормального отопления. Средняя температура в квартирах дома по Цюрупы составляет 12 градусов. Батареи остыли после смены компании по обслуживанию индивидуального теплового пункта. Жильцы многоэтажного дома обращались в администрацию и УЖХ, но ответа на просьбы исправить ситуацию не получали.

Средняя температура в квартире Маи Свидченко – 13 градусов. Без обогревателя, шерстяных носков и свитеров 87-летняя пенсионерка мерзнет. У женщины – мерцательная аритмия и бронхиальная астма.

Надеваю шерстяные носки, двое штанов, длинные теплые кофты. Все равно вся холодная. Мая Свидченко, жительница дома №80 по ул. Цюрупы

Мерзнуть приходится и остальным жителям многоэтажки по улице Цюрупы. Два года назад по этому адресу поменялась компания по обслуживанию индивидуального теплового пункта. И теперь каждую зиму жильцы лишены привычного комфорта.

На нижних и верхних этажах холодно, а счета приходят как за нормальную температуру. Эдуард Халиков, житель дома №80 по ул. Цюрупы

На просьбы жителей ни обслуживающая компания, ни УЖХ не откликнулись даже после произошедшей аварии. Год назад в одном из подъездов прорвало трубу. Из-за этой протечки в квартирах испортились потолки и стены.

Как только на месте появилась съемочная группа, к жителям пришли сотрудники и УЖХ, и обслуживающей компании. Им даже удалось провести обследование теплового пункта и выявить недочеты.

Произвели дефектовку оборудования в ИТП, проводится оценка с дальнейшим составлением сметы и согласованием с жильцами дома. Ринат Тимербаев, главный инженер обслуживающей организации ИТП дома №80 по ул. Цюрупы