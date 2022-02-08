Премьер-министр Башкирии проверил качество придорожного сервиса в республике

В Башкортостане создают условия для развития придорожного сервиса. Всё больше кемпингов, кафе и даже целых комплексов открываются вдоль федеральных и региональных трасс. Качество услуг на некоторых из них проверил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в ходе рабочей поездки по региону.
Опытные водители знают: если проголодались в дороге, то лучше остановиться перекусить там, где стоят дальнобойщики. Уж они-то точно в курсе, где готовят вкусно и по-домашнему.
И всё это есть в придорожном комплексе «Карат» на федеральной трассе М5, вблизи Демского КПМ. С качеством оказываемых услуг ознакомился премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров. Он лично осмотрел те самые душевые, оценил ассортимент продуктов в магазине. Основные клиенты комплекса – дальнобойщики. Поэтому для них здесь также открыт грузовой шиномонтаж, есть магазин автозапчастей. А просторная стоянка вмещает более ста фур. Плата за охраняемую парковку – 150 рублей. В эту сумму также входит и завтрак.
Под Уфой открылось первое модульное кафе с готовым стилистическим решением. Это пилотный проект в рамках концепции развития придорожного сервиса, утвержденной правительством региона. В гости в «Башкирию» ежедневно заезжают более ста человек.
Меню разнообразное, в наличии и национальные башкирские блюда. Всё из свежих продуктов местных производителей. Само кафе рассчитано на 15 посадочных мест. Есть своя кухня для приготовления пищи и комната для персонала. Также здесь предусмотрены отдельные санузлы для посетителей и людей с ограниченными возможностями здоровья, имеется молельная комната. Стоимость возведения подобного модуля с учетом внутренней и внешней отделки начинается от 6 миллионов рублей.
Развитие придорожного сервиса – задача важная. И благодаря поддержке правительства республики эта ниша становится интересной для предпринимателей. В настоящее время на рассмотрении в региональном Минторге находятся 64 заявки инвесторов с общим объемом вложений более 8 миллиардов рублей.