Премьер-министр Башкирии проверил качество придорожного сервиса в республике

В Башкортостане создают условия для развития придорожного сервиса. Всё больше кемпингов, кафе и даже целых комплексов открываются вдоль федеральных и региональных трасс. Качество услуг на некоторых из них проверил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в ходе рабочей поездки по региону.

Опытные водители знают: если проголодались в дороге, то лучше остановиться перекусить там, где стоят дальнобойщики. Уж они-то точно в курсе, где готовят вкусно и по-домашнему.

Уже, наверное, 2-3 года, как еду в стороны Уфы, то вот сюда заезжаю. Уже, можно сказать, как постоянный клиент. Нравится кухня. Тут всё есть. Станислав Старостин, дальнобойщик

Хорошее меню и чищеная стоянка. Для комфортного отдыха ещё нужны душ, туалет и прачечная. Николай, дальнобойщик

И всё это есть в придорожном комплексе «Карат» на федеральной трассе М5, вблизи Демского КПМ. С качеством оказываемых услуг ознакомился премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров. Он лично осмотрел те самые душевые, оценил ассортимент продуктов в магазине. Основные клиенты комплекса – дальнобойщики. Поэтому для них здесь также открыт грузовой шиномонтаж, есть магазин автозапчастей. А просторная стоянка вмещает более ста фур. Плата за охраняемую парковку – 150 рублей. В эту сумму также входит и завтрак.

Когда мы строились, ещё не была озвучена программа развития придорожного сервиса, поэтому мы всё возводили за счёт собственных средств. На все работы у нас ушло более 30 миллионов рублей. Николай Струев, генеральный директор придорожного комплекса «Карат»

Под Уфой открылось первое модульное кафе с готовым стилистическим решением. Это пилотный проект в рамках концепции развития придорожного сервиса, утвержденной правительством региона. В гости в «Башкирию» ежедневно заезжают более ста человек.

Сейчас мы наращиваем свою клиентскую базу. Также заезжают проезжающие люди, которые едут на отдых, дальнобойщики. Их привлекает название. Ну и стараемся, чтобы было вкусно и недорого. Айрат Зайнуллин, шеф-повар кафе «Башкирия»

Меню разнообразное, в наличии и национальные башкирские блюда. Всё из свежих продуктов местных производителей. Само кафе рассчитано на 15 посадочных мест. Есть своя кухня для приготовления пищи и комната для персонала. Также здесь предусмотрены отдельные санузлы для посетителей и людей с ограниченными возможностями здоровья, имеется молельная комната. Стоимость возведения подобного модуля с учетом внутренней и внешней отделки начинается от 6 миллионов рублей.

Там, где сам бизнес медленно развивается, было принято решение создавать условия для того, чтобы потом их сдавать в аренду предпринимателям. Учитываем мнения арендаторов, что нужно изменить, увеличить, улучшить. И будем в ускоренном темпе несколько десятков таких точек общепита устанавливать в Башкортостане. Уверен, что к 2024 году мы эту проблему существенно искореним и ситуацию улучшим. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан