ХК «Кировец» одержал восьмую победу подряд

Хоккейный «Кировец» установил новый клубный рекорд в рамках Высшей Лиги. Команда Алексея Кузьмина продлила свою победную серию до восьми матчей кряду и желает развить успех.
Один из лидеров команды Руслан Гавричков в матче прошлого тура против клуба «СКА-Свердловск» получил травму и не смог продолжить игру. В этом сезоне Гавричков забил уже шестнадцать мячей и является лучшим бомбардиром «Кировца». Впрочем, до лидера лиги по этому показателю Максима Пахомова из «Акжайыка» пока далеко, поэтому Руслан хочет выйти на лёд в ближайших играх и пополнить свой лицевой счёт.
В середине сезона «Кировец» слегка забуксовал, но после этого выдал восьмиматчевую победную серию. Это позволило уфимскому коллективу подняться на вторую строчку в турнирной таблице своей группы Высшей Лиги. С 40 очками после 18 матчей «Кировец» преследует команду «Знамя-Удмуртия». Пока коллектив из Воткинска опережает уфимцев на семь очков, но имеет на две игры больше.
Несмотря на рекордную победную серию, команда хочет развить успех в ближайших двух гостевых матчах с «Никельщиком» в Верхнем Уфалее. До конца предварительного этапа остаётся всего шесть игр. Для того чтобы пробиться в финальный турнир, необходимо занять в своей группе место не ниже третьего.
Матчи с «Никельщиком» пройдут 12-13 февраля. После этого «Кировец» проведёт домашнюю серию игр с «Акжайыком» и завершит предварительный этап сдвоенным матчем с клубом «Знамя-Удмуртия».