ХК «Кировец» одержал восьмую победу подряд

Хоккейный «Кировец» установил новый клубный рекорд в рамках Высшей Лиги. Команда Алексея Кузьмина продлила свою победную серию до восьми матчей кряду и желает развить успех.

Один из лидеров команды Руслан Гавричков в матче прошлого тура против клуба «СКА-Свердловск» получил травму и не смог продолжить игру. В этом сезоне Гавричков забил уже шестнадцать мячей и является лучшим бомбардиром «Кировца». Впрочем, до лидера лиги по этому показателю Максима Пахомова из «Акжайыка» пока далеко, поэтому Руслан хочет выйти на лёд в ближайших играх и пополнить свой лицевой счёт.

В принципе, не до конца восстановился, но уже получше, надеюсь, к играм успею восстановиться. Надеюсь, что получится выйти на поле. Руслан Гавричков, нападающий ХК «Кировец»

В середине сезона «Кировец» слегка забуксовал, но после этого выдал восьмиматчевую победную серию. Это позволило уфимскому коллективу подняться на вторую строчку в турнирной таблице своей группы Высшей Лиги. С 40 очками после 18 матчей «Кировец» преследует команду «Знамя-Удмуртия». Пока коллектив из Воткинска опережает уфимцев на семь очков, но имеет на две игры больше.

Для каждого, думаю, принципиально показать свои личные амбиции. Группа более возрастная, а «Кировец» – команда молодая, у нас средний возраст – где-то 25 лет. Хочется занять первые места, доказывать каждый год, что мы готовы играть в Суперлиге. Никита Зубрицкий, защитник ХК «Кировец»

Несмотря на рекордную победную серию, команда хочет развить успех в ближайших двух гостевых матчах с «Никельщиком» в Верхнем Уфалее. До конца предварительного этапа остаётся всего шесть игр. Для того чтобы пробиться в финальный турнир, необходимо занять в своей группе место не ниже третьего.

Расслабленности нет, сейчас решающие игры. Плюс начинается подготовка к финалу – хотя бы еще одну игру надо выиграть, чтобы оформить путевку. Наоборот, с полной самоотдачей готовимся, игру свою нащупали, нужно закреплять и только улучшать в дальнейшем. Алексей Кузьмин, главный тренер ХК «Кировец»