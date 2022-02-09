В районе Башкирии возведут обелиск в честь участников Великой Отечественной войны

В Татышлинском районе возведут обелиск в честь участников Великой Отечественной войны. Такую инициативу выразили жители деревни Савалеево на обсуждении Программы поддержки местных инициатив. Средства на строительство уже собраны. Обелиск построят на центральной улице деревни Савалеево возле сельского клуба.
В Программе поддержки местных инициатив Акбулатовский сельсовет побеждал уже трижды. За это время в нескольких населенных пунктах обновили окна школы, построили монумент в деревне Староакбулатово и приобрели мобильный пожарный комплекс.