В районе Башкирии возведут обелиск в честь участников Великой Отечественной войны

У нас есть два героя Советского Союза в сельсовете, в целом в районе – четыре. Мы чтим их память, гордимся ими, проводим мероприятия, вечера, воспитываем на их примере молодое поколение. Главное, что мы их помним.

Фагил Нигаматьянов, глава Акбулатовского сельсовета Татышлинского района