В Уфе открылась необычная выставка деревянных предметов

Экспозиция представлена в Доме-музее Ленина. Жители и гости столицы могут увидеть традиционные женские украшения, панно, скульптуры, а также мебель. Ручные работы выполнены в разных техниках. Но главное, все сделано из дерева. Для гостей выставки также представили тотемы и тамги башкирских народов.
Художники декоративно-прикладного искусства и мастеры-резчики использовали все разновидности натурального материала – от липы до красного дерева. Посетить экспозицию можно во все дни, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00. Выставка открыта до 3 мая.