В Уфе открылась необычная выставка деревянных предметов

Экспозиция представлена в Доме-музее Ленина. Жители и гости столицы могут увидеть традиционные женские украшения, панно, скульптуры, а также мебель. Ручные работы выполнены в разных техниках. Но главное, все сделано из дерева. Для гостей выставки также представили тотемы и тамги башкирских народов.

Художники декоративно-прикладного искусства и мастеры-резчики использовали все разновидности натурального материала – от липы до красного дерева. Посетить экспозицию можно во все дни, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00. Выставка открыта до 3 мая.

Дерево, наверное, такой же древний материал, как и глина. Просто глина она более утилитарна, требует печки и каких-то других приспособлений. А дерево, вот я спрашиваю у людей, многие говорят, что тоже вырезали, то есть это народное искусство.

Светлана Першанина, скульптор

Также мы здесь можем видеть традиционные ковши ижау, которыми черпали кумыс, из таких вот топенов. Это не просто выставочные экспонаты, это действительно утварь, которую можно использовать.

Галия Шамсутдинова, научный сотрудник Дома-музея им. В. И. Ленина
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