В Уфе открылась необычная выставка деревянных предметов

Также мы здесь можем видеть традиционные ковши ижау, которыми черпали кумыс, из таких вот топенов. Это не просто выставочные экспонаты, это действительно утварь, которую можно использовать.

Галия Шамсутдинова, научный сотрудник Дома-музея им. В. И. Ленина