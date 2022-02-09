Юные хоккеисты из Чекмагуша стали победителями соревнований «Золотая шайба»

Вернулись домой с победой. Юные хоккеисты из Чекмагуша стали победителями Всероссийских соревнований «Золотая шайба». Состязания проходили в Салавате среди 16 команд из нескольких регионов России. Башкирию представляли ребята из Кушнаренковского района и чекмагушевцы. Последние стали обладателями первого места. Однако победа им далась нелегко.
В финале хоккеисты из Чекмагушевского района обыграли команду «Девон» из Татарии по буллитам со счётом 5:4. Команда противников из соседней республики получила второе место. Почетное третье место досталось юным спортсменам из татарского села Актаныш. Командам-победителям и призёрам вручили кубки, а игроки команд получили медали и дипломы Министерства спорта страны. Также ребятам подарили призы от Федерации хоккея России.