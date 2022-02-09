Юные хоккеисты из Чекмагуша стали победителями соревнований «Золотая шайба»

Вернулись домой с победой. Юные хоккеисты из Чекмагуша стали победителями Всероссийских соревнований «Золотая шайба». Состязания проходили в Салавате среди 16 команд из нескольких регионов России. Башкирию представляли ребята из Кушнаренковского района и чекмагушевцы. Последние стали обладателями первого места. Однако победа им далась нелегко.

Мы целую неделю боролись за звание лучшей команды. Матч был трудным. Было много команд, но мы все равно одержали победу. Спасибо Азату Ильшатовичу (тренеру – прим.ред.) и моей команде.

В финале хоккеисты из Чекмагушевского района обыграли команду «Девон» из Татарии по буллитам со счётом 5:4. Команда противников из соседней республики получила второе место. Почетное третье место досталось юным спортсменам из татарского села Актаныш. Командам-победителям и призёрам вручили кубки, а игроки команд получили медали и дипломы Министерства спорта страны. Также ребятам подарили призы от Федерации хоккея России.