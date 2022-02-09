В Башкирии волонтерам передали средства индивидуальной защиты

Из республиканского «Йәшлек House» в волонтёрские штабы в муниципалитетах направили средства индивидуальной защиты. Таким образом Госкомитет республики по молодежной политике поддержал добровольцев, которые нередко на передовой в период пандемии. Потребность в них увеличивается в связи с ростом заболеваемости ковидом.

 Волонтеры помогают в учреждениях здравоохранения и доставляют еду и медикаменты маломобильным и пожилым людям. На данный момент ежедневную работу в штабах ведут более 1400 активистов.

Сложное время. Ребята уже с конца января активно трудятся в учреждениях здравоохранения. 250 волонтеров ежедневно выходят. Мы их обеспечили масками, антисептиками, чтобы они спокойно выполняли свои добровольческие функции.

Роман Янгуров, председатель комитета по делам молодёжи администрации г. Уфы
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