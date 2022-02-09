В Башкирии волонтерам передали средства индивидуальной защиты

Из республиканского «Йәшлек House» в волонтёрские штабы в муниципалитетах направили средства индивидуальной защиты. Таким образом Госкомитет республики по молодежной политике поддержал добровольцев, которые нередко на передовой в период пандемии. Потребность в них увеличивается в связи с ростом заболеваемости ковидом.