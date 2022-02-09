Жители Башкирии с антителами к коронавирусу смогут получить COVID-сертификат

Министерство здравоохранения Башкирии разрешило выдачу COVID-сертификатов гражданам с антителами к коронавирусу. Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации.
Получить сертификат можно будет уже с 21 февраля. Документ, содержащий сведения о положительных результатах теста на антитела, «формируется однократно при наличии на едином портале указанных сведений» в течение трех календарных дней со дня подачи заявления.
На сертификате будет указана вся необходимая информация о дате сдачи теста, месте проведения анализов и т.д. Однако информация о титре антител указываться не будет. Срок действия таких сертификатов – 6 месяцев с получения результатов теса.