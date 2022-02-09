В Уфе жильцы многоквартирного дома больше двух недель живут без горячей воды

Жители дома по улице Сельской в Уфе жалуются на низкую температуру получаемого энергоресурса. Это началось после аварии на индивидуальном тепловом пункте в конце января.
Сколько не держи кран открытым, температура выше 26 градусов не поднимается. По нормативам горячая вода в квартиры должна подаваться нагретой как минимум до 60 градусов. Но об этом в последние две недели можно лишь мечтать, говорит Венера Ахметова.
Прохладная вода вместо горячей течет из кранов и в других квартирах. Всё дело в аварии, которая произошла 25 января, говорят жители дома по улице Сельской. Тогда из строя вышел насос в индивидуальном тепловом пункте, который расположен в подвале многоэтажки.
Устранить проблему быстро не получится, ответили жильцам многоэтажки в управляющей компании. Необходимо подписать протокол по принятию индивидуального теплового пункта в общедомовую собственность. Ведь пока ИТП документально никому не принадлежит, ремонтировать его некому.
Только так можно будет заключить договор со специализированной организацией, отметили в управляющей компании, а она уже будет следить за работоспособностью индивидуального теплового пункта, а также за тем, чтобы в кранах жильцов текла не прохладная и теплая, а по-настоящему горячая вода.