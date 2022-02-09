В Уфе жильцы многоквартирного дома больше двух недель живут без горячей воды

Жители дома по улице Сельской в Уфе жалуются на низкую температуру получаемого энергоресурса. Это началось после аварии на индивидуальном тепловом пункте в конце января.

Сколько не держи кран открытым, температура выше 26 градусов не поднимается. По нормативам горячая вода в квартиры должна подаваться нагретой как минимум до 60 градусов. Но об этом в последние две недели можно лишь мечтать, говорит Венера Ахметова.

С 25 числа у нас горячей воды нет. Вечером чуть-чуть появляется и все. Искупаться невозможно и посуду мыть невозможно. Венера Ахметова, жительница дома №9 по ул. Сельской

Прохладная вода вместо горячей течет из кранов и в других квартирах. Всё дело в аварии, которая произошла 25 января, говорят жители дома по улице Сельской. Тогда из строя вышел насос в индивидуальном тепловом пункте, который расположен в подвале многоэтажки.

Накрылся циркуляционный насос в доме, люди недополучают эту услугу. В дальних подъездах холодная вода идет вместо горячей. Аня Гаврикова, председатель совета многоквартирного дома

Устранить проблему быстро не получится, ответили жильцам многоэтажки в управляющей компании. Необходимо подписать протокол по принятию индивидуального теплового пункта в общедомовую собственность. Ведь пока ИТП документально никому не принадлежит, ремонтировать его некому.

Данное ИТП было установлено в 2010 году, соответственно, он находился на обслуживании МУП УИС с 2010 года. Решением Арбитражного суда МУП УИС его перестало обслуживать, у жильцов возникла необходимость принять его в общедомовое имущество, соответственно, нести все затраты и включить его в статью содержание. Ильдар Гильмутдинов, начальник инженерного отдела управления жилищного хозяйства Калининского района г. Уфы