В Башкирии рабочий упал с электроопоры и получил удар током

Гострудинспекция Башкирии поделились результатами расследования несчастного случая, в котором пострадал молодой рабочий на предприятии в деревне Мансурово.
Инцидент произошёл 3 декабря. На территории карьера шла подготовка к взрывным работам. Слесари выполняли демонтаж опорных линий ЛЭП. Молодой рабочий забрался на опору и пытался скинуть с неё провода. При расцеплении карабинов парень сорвался вниз. Он получил ушибы и ожог от удара током. Пострадавшего госпитализировали.
Руководителя предприятия привлекли к административной ответственности в виде штрафов на сумму 450 тысяч рублей.