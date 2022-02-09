В Башкирии рабочий упал с электроопоры и получил удар током

Гострудинспекция Башкирии поделились результатами расследования несчастного случая, в котором пострадал молодой рабочий на предприятии в деревне Мансурово.

Фото №1 - В Башкирии рабочий упал с электроопоры и получил удар током

Инцидент произошёл 3 декабря. На территории карьера шла подготовка к взрывным работам. Слесари выполняли демонтаж опорных линий ЛЭП. Молодой рабочий забрался на опору и пытался скинуть с неё провода. При расцеплении карабинов парень сорвался вниз. Он получил ушибы и ожог от удара током. Пострадавшего госпитализировали.

Установлено, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ: не был оформлен наряд-допуск на выполнение работ на высоте, не определены необходимые меры безопасности. Кроме того, электрослесарь был допущен к самостоятельной работе без прохождения первичного инструктажа и стажировки на рабочем месте, обучения по охране труда, в том числе безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте и в электроустановках.

пресс-служба Гострудинспекции РБ 

Руководителя предприятия привлекли к административной ответственности в виде штрафов на сумму 450 тысяч рублей.

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