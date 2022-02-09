В Башкирии рабочий упал с электроопоры и получил удар током

Установлено, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ: не был оформлен наряд-допуск на выполнение работ на высоте, не определены необходимые меры безопасности. Кроме того, электрослесарь был допущен к самостоятельной работе без прохождения первичного инструктажа и стажировки на рабочем месте, обучения по охране труда, в том числе безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте и в электроустановках.

пресс-служба Гострудинспекции РБ