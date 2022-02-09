В Уфе через 13 лет после убийства нашли преступника

В Уфе прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, которого обвинили в убийстве 13-летней давности.

В марте 2009 года мужчина был членом организованной банды из пяти человек. В один из вечеров он напал на знакомого в подъезде многоквартирного дома по улице Рихарда Зорге. Мужчину сильно избили и несколько раз ударили ножом. После пострадавшего убили выстрелом в голову.

Обвиняемый не просто скрылся от следствия, он подделал документы и получил паспорт гражданина Грузии. Лишь в 2021 году его задержали в аэропорту Москвы. Собранные доказательства, улики и биометрические данные позволили установить, что мужчина причастен к жестокому убийству.