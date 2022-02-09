В Башкирии продолжает расти суточная заболеваемость коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

Так, в Башкирии растёт суточная заболеваемость коронавирусом. За последние сутки в республике выявили 2587 заболевших (148 360), с выздоровлением выписали – 1560 (126 705), а скончались – 18 (4866). Госпитализация потребовалась 487 зараженным.