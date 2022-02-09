В Башкирии разыскивают пропавшего парня, которому требуется помощь врачей

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Отклик» объявили о старте новых поисков. В Ишимбае пропал 28-летний Ильшат Сагадиев.

Фото №1 - В Башкирии разыскивают пропавшего парня, которому требуется помощь врачей

Молодой человек ушёл из дома сегодня, 9 февраля. На связь с близкими он не выходит. Парень нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост около 176 см, среднее телосложение, короткие темные волосы, карие глаза. Был одет: черная вязаная шапка, темно-синяя куртка, джинсы синего цвета, коричневые ботинки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по номерам: 8 987 106 06 01 или 02.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии