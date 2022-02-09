Главным врачом районной больницы в Башкирии стал молодой выпускник БГМУ

Как сообщает ИА «Башинформ», новым главврачом стал 31-летний выпускник БГМУ Радмир Саубанов. Врач – травматолог-ортопед с 8-летним стажем. В разное время он работал в детской поликлинике №4, ГКБ №10 и 13. Радмир Саубанов уже назначен на должность и познакомился с коллективом медицинского учреждения.