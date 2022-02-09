В уфимском аэроклубе показали, как проходят занятия школьников

В столице республики на базе уфимского аэроклуба проходят занятия для школьников. Каждый желающий может закрепить теоретические знания практикой и испытать себя в полёте.

Амир Якупов знает, что делать, когда он наберёт высоту на параплане. Мальчика заинтересовал аэроклуб, потому что в школе у него есть урок «Основы парашютизма и малой авиации». Опытный инструктор Азат Масалимов преподаёт теорию в кадетских классах, а в здании аэроклуба он же учит детей основным правилам, как вести себя на подлётах.

В школе мы изучаем теорию, потом мы приезжаем в помещение аэроклуба, здесь мы уже на буксировочном тренажёре. Он нам показывает, как это всё будет происходить. Здесь он объясняет, что делать в полёте, как действовать нужно. Амир Якупов

Уфимский аэроклуб имеет свою историю с 1933 года. Его руководителем является мастер спорта международного класса по дельтапланерному спорту и семикратный чемпион России Азат Масалимов. Он же и ведёт занятия у кадетских классов в школе №157 микрорайона Инорс. Все тренажёры, которые представлены в аэроклубе, являются его собственной разработкой. Они готовят детей к первым в их жизни профессиональным подлётам на параплане.

Бывало, что хулиганистые ребята взлетели, визг в полёте, он стоит счастливый радостный ангелочек. Это направление доступно для массового применения, для развития детского спорта. Азат Масалимов, инструктор руководитель спортивной секции Уфимского аэроклуба

Занятия ведутся для школьников с пятого по десятый классы. Подлёты выполняют учащиеся, начиная с седьмого класса. Разумеется, только после разрешения со стороны родителей. Прежде всего, это воспитательное и досуговое направление, а также раннее профориентирование с авиационной составляющей.

Сначала есть какой-то страх, но когда взлетаешь, этот страх пропадает, появляется адреналин, ты расслабляешься, смотришь на все места вокруг, ощущаешь себя свободным. Амир Иксанов

У меня было два подлёта, в первый раз было страшно, я думала, что меня унесёт, думала, что закрутит. Кристина Исанбахтина