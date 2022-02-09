В уфимском аэроклубе показали, как проходят занятия школьников

В столице республики на базе уфимского аэроклуба проходят занятия для школьников. Каждый желающий может закрепить теоретические знания практикой и испытать себя в полёте.
Амир Якупов знает, что делать, когда он наберёт высоту на параплане. Мальчика заинтересовал аэроклуб, потому что в школе у него есть урок «Основы парашютизма и малой авиации». Опытный инструктор Азат Масалимов преподаёт теорию в кадетских классах, а в здании аэроклуба он же учит детей основным правилам, как вести себя на подлётах.
Уфимский аэроклуб имеет свою историю с 1933 года. Его руководителем является мастер спорта международного класса по дельтапланерному спорту и семикратный чемпион России Азат Масалимов. Он же и ведёт занятия у кадетских классов в школе №157 микрорайона Инорс. Все тренажёры, которые представлены в аэроклубе, являются его собственной разработкой. Они готовят детей к первым в их жизни профессиональным подлётам на параплане.
Занятия ведутся для школьников с пятого по десятый классы. Подлёты выполняют учащиеся, начиная с седьмого класса. Разумеется, только после разрешения со стороны родителей. Прежде всего, это воспитательное и досуговое направление, а также раннее профориентирование с авиационной составляющей.
Есть в аэроклубе симуляторы дельтаплана и самолёта, на котором могут тренироваться кадеты. Многие из них уже загорелись идеей полёта и хотят в будущем прыгнуть с парашютом или начать свою карьеру в авиации.