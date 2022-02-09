Спортсмены из Башкирии завоевали 14 медалей на первенстве двух округов по тайскому боксу

Сразу 14 медалей различного достоинства привезли башкирские спортсмены с первенства Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу. Соревнования прошли в Екатеринбурге в возрастных категориях от 12 до 18 лет.
Михаил Деньгин впервые выступал на соревнованиях регионального уровня, поэтому не ожидал столь серьёзного сопротивления. На турнире он провел три боя, но уступил прошлогоднему призёру первенства России. Тем не менее он уже и сам отобрался на подобный форум. Теперь Михаил хочет выполнить нормативы кандидата в мастера спорта, но для этого повторять ошибки турнира в Екатеринбурге уже нельзя.
Еще один боксёр Богдан Байрамалиев уже ездил на всероссийские турниры. В финале форума в Екатеринбурге ему не хватило совсем немногого, но Богдан знает, в чём ему необходимо прибавить, чтобы показать достойный результат на первенстве России, которое состоится в апреле.
Станислав Лузянин – единственный представитель Башкортостана, который участвовал в старшей возрастной категории 18+. Бои там проходили без жилетов, что считается гораздо сложнее. Но Лузянин сумел завоевать бронзовую медаль.
Главное отличие тайского бокса от классического заключается в том, что удары здесь наносятся не только кулаками. Недаром муай тай еще часто называют боем восьми конечностей. В тайском боксе удары ногами используются чаще и оцениваются выше: они считаются более эффективными.
Четырнадцать спортсменов из Башкортостана отобрались на первенство России по тайскому боксу. Оно пройдёт в апреле в Нижнем Новгороде.