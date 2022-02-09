Спортсмены из Башкирии завоевали 14 медалей на первенстве двух округов по тайскому боксу

Сразу 14 медалей различного достоинства привезли башкирские спортсмены с первенства Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу. Соревнования прошли в Екатеринбурге в возрастных категориях от 12 до 18 лет.

Михаил Деньгин впервые выступал на соревнованиях регионального уровня, поэтому не ожидал столь серьёзного сопротивления. На турнире он провел три боя, но уступил прошлогоднему призёру первенства России. Тем не менее он уже и сам отобрался на подобный форум. Теперь Михаил хочет выполнить нормативы кандидата в мастера спорта, но для этого повторять ошибки турнира в Екатеринбурге уже нельзя.

Не ожидал, что он будет настолько сильным. Он просто поймал мою ногу и подсёк. Я ударился головой и не смог дальше продолжить бой. Михаил Деньгин, бронзовый призёр первенства УПЗ по тайскому боксу

Еще один боксёр Богдан Байрамалиев уже ездил на всероссийские турниры. В финале форума в Екатеринбурге ему не хватило совсем немногого, но Богдан знает, в чём ему необходимо прибавить, чтобы показать достойный результат на первенстве России, которое состоится в апреле.

Очень хотелось бы в выносливости прибавить, она играет большую роль. И главное ментально подготовиться к боям, осознавать то, что ты идешь побеждать и драться, а не просто потанцевать, побеждать сильнейших. Богдан Байрамалиев, серебряный призёр первенства УПЗ по тайскому боксу

Станислав Лузянин – единственный представитель Башкортостана, который участвовал в старшей возрастной категории 18+. Бои там проходили без жилетов, что считается гораздо сложнее. Но Лузянин сумел завоевать бронзовую медаль.

Мои цели – популяризация тайского бокса, насколько это возможно со стороны спортсмена. Развитие здорового образа жизни среди молодежки, конечно, хочу достигнуть кмс, а то и мастера спорта. Станислав Лузянин, бронзовый призёр первенства УПЗ по тайскому боксу

Главное отличие тайского бокса от классического заключается в том, что удары здесь наносятся не только кулаками. Недаром муай тай еще часто называют боем восьми конечностей. В тайском боксе удары ногами используются чаще и оцениваются выше: они считаются более эффективными.

Опыт, конечно, приобрел огромный за счет того, что приехали бойцы из других регионов, они были опытные и сильные. Никита Валетов, победитель первенства УПЗ по тайскому боксу

Это всё-таки отбор на Россию. Это такие серьезные соревнования, приехали серьезные соперники, было не очень легко. Данил Фатыхов, победитель первенства УПЗ по тайскому боксу