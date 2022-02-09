Уфимские «Волкодавы» готовятся к новому сезону

В прошлом году коллектив пропустил ряд соревнований по американскому футболу потому что не успели собрать нужное количество игроков для заявки на турниры. Сейчас работа по комплектованию команды продолжается. В планах «Волкодавов» – поучаствовать в товарищеских играх и не только.
Но если на тренировке вот так провалиться можно и тебе за это ничего не будет, то в игре любая ошибка приведет к баллам в пользу соперника. Поэтому над одним упражнением здесь готовы работать до тех пор, пока все не получится. Это четвертая тренировка Алексея Бычкова вместе с «Волкодавами». Однажды он нашел информацию о команде в интернете. Его пригласили на пробное занятие. Но прийти сразу не получилось, тянул полгода. Все это время изучал информацию о дисциплине самостоятельно. Когда показалось, что разобрался с правилами, решился и пришел в спортзал. Теперь жалеет только об одном – что так долго не делал первый шаг.
А это Александр Горохов – главный тренер уфимских «Волкодавов». Он в команде практически с момента ее появления. Пришел в американский футбол в 2013-м, за это время прошел путь от игрока до наставника коллектива.
Разнообразен и арсенал упражнений. В этом вопросе наставник уфимских футболистов не жалеет ни сил, ни времени. Находится в постоянном поиске, подсматривает за коллегами за океаном. После обязательной разминки футболисты отрабатывают упражнения на ловлю мяча, а затем делятся на две группы. И пока новички изучают старт розыгрыша, другая группа занята выносным нападением. В прошлом году, когда уфимский клуб пропустил сезон и не принимал участие в турнирах, Руслан Ибрагимов выступал в составе команды из Перми в чемпионате России в суперлиге.
Зимой уфимцы тренируются в зале. Сейчас у них по два занятия в неделю: практическое и теоретическое – по видеоконференцсвязи.
В межсезонье отрабатывают элементы игры. А весной, ближе к старту чемпионата, вся работа направлена на тактические схемы. Эти парни – линейные, элита команды. Но у них есть один недостаток – их мало! В коллективе игроки делятся на тех, кто полегче, или бегущих, и тех, кто помощнее. Крупных парней, чей вес больше 100 килограммов, пока не хватает.
Сейчас футболисты набирают форму и продолжают комплектовать игровой состав. Ведь в этом сезоне уфимцы намерены продолжать развиваться и в планах команды – заявиться в сезоне на соревнования различного уровня.