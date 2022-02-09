Уфимские «Волкодавы» готовятся к новому сезону

В прошлом году коллектив пропустил ряд соревнований по американскому футболу потому что не успели собрать нужное количество игроков для заявки на турниры. Сейчас работа по комплектованию команды продолжается. В планах «Волкодавов» – поучаствовать в товарищеских играх и не только.

Но если на тренировке вот так провалиться можно и тебе за это ничего не будет, то в игре любая ошибка приведет к баллам в пользу соперника. Поэтому над одним упражнением здесь готовы работать до тех пор, пока все не получится. Это четвертая тренировка Алексея Бычкова вместе с «Волкодавами». Однажды он нашел информацию о команде в интернете. Его пригласили на пробное занятие. Но прийти сразу не получилось, тянул полгода. Все это время изучал информацию о дисциплине самостоятельно. Когда показалось, что разобрался с правилами, решился и пришел в спортзал. Теперь жалеет только об одном – что так долго не делал первый шаг.

Очень сложный вид спорта технически, очень сложный вид спорта по правилам. Думал, что понимаю. На самом деле ничего не понимаю. Надеюсь, что все выучу и буду приносить пользу команде. Алексей Бычков, игрок команды «Волкодавы»

А это Александр Горохов – главный тренер уфимских «Волкодавов». Он в команде практически с момента ее появления. Пришел в американский футбол в 2013-м, за это время прошел путь от игрока до наставника коллектива.

Могу сам чему-то научиться, сам что-то дать новое. Поэтому я пришел в команду. Меня приняли и наделили полномочиями, доверились мне. Мы много лет идем вместе. Александр Горохов, главный тренер команды «Волкодавы»

Разнообразен и арсенал упражнений. В этом вопросе наставник уфимских футболистов не жалеет ни сил, ни времени. Находится в постоянном поиске, подсматривает за коллегами за океаном. После обязательной разминки футболисты отрабатывают упражнения на ловлю мяча, а затем делятся на две группы. И пока новички изучают старт розыгрыша, другая группа занята выносным нападением. В прошлом году, когда уфимский клуб пропустил сезон и не принимал участие в турнирах, Руслан Ибрагимов выступал в составе команды из Перми в чемпионате России в суперлиге.

Волнения были, но после первого контакта все волнения отбиваются напрочь. Ты приходишь в себя и начинаешь делать свою работу. Приняли очень здорово, понравилось, даже приглашали к себе, после игр собирались и обсуждали это все. Руслан Ибрагимов, игрок команды «Волкодавы»

Зимой уфимцы тренируются в зале. Сейчас у них по два занятия в неделю: практическое и теоретическое – по видеоконференцсвязи.

В межсезонье отрабатывают элементы игры. А весной, ближе к старту чемпионата, вся работа направлена на тактические схемы. Эти парни – линейные, элита команды. Но у них есть один недостаток – их мало! В коллективе игроки делятся на тех, кто полегче, или бегущих, и тех, кто помощнее. Крупных парней, чей вес больше 100 килограммов, пока не хватает.

В чем здесь преимущество: это те спортсмены, которые занимались каким-то видом спорта, но не смогли в полной мере реализовать свои амбиции, здесь могут возобновить спортивную карьеру, чтобы заниматься спортом для себя. Дамир Кантюков, вице-президент Федерации американского футбола Республики Башкортостан