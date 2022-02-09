С 1 марта в России свидетельство о смерти будут выдавать в электронном формате. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Такой формат позволит упростить процесс получения свидетельства о смерти. Ранее, при получении бумажного варианта, его нужно было регистрировать в ЗАГСе, чтобы внести изменения в акт гражданского состояния. Общий реестр Пенсионного фонда, медицинских организаций, ФНС и ФОМС позволит передавать информацию в течение одного дня.