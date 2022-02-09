Почему снимать деньги со счетов умерших родственников запрещено

В России рассказали о запрете, который контролирует денежные средства на счетах умерших родственников. Согласно закону, до процедуры распределения наследства, снимать деньги с карт запрещено. 

Фото №1 - Почему снимать деньги со счетов умерших родственников запрещено

Нотариус после смерти человека запрашивает у кредитных организаций данные о состоянии счетов. Если родственник все же попытается совершить транзакцию по счету, то банк сразу зафиксирует этот случай и человек может лишиться права на наследство.

Специалисты рассказали, что родственники могут снимать деньги, считая, что по закону они предназначены им. Однако, по завещанию денежные средства могут отправиться в какой-нибудь благотворительный фонд или другому человеку. 

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