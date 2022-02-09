Почему снимать деньги со счетов умерших родственников запрещено

В России рассказали о запрете, который контролирует денежные средства на счетах умерших родственников. Согласно закону, до процедуры распределения наследства, снимать деньги с карт запрещено.
Нотариус после смерти человека запрашивает у кредитных организаций данные о состоянии счетов. Если родственник все же попытается совершить транзакцию по счету, то банк сразу зафиксирует этот случай и человек может лишиться права на наследство.
Специалисты рассказали, что родственники могут снимать деньги, считая, что по закону они предназначены им. Однако, по завещанию денежные средства могут отправиться в какой-нибудь благотворительный фонд или другому человеку.