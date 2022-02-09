Объем нелегального контента в России растет

Количество нелегального контента в сети выросло почти на четверть в сравнении с прошлым годом, а под блокировку попало вдвое больше сайтов. Причиной таких показателей стал рост потребления контента в сети в период пандемии. 

Фото №1 - Объем нелегального контента в России растет

В 2018 году в России подписали пиратский меморандум. С помощью него правообладатели могут внести ссылки с пиратским контентом в реестр, а поисковики обязаны будут удалить соответствующие сайты из выдачи. Сообщается, что большие компании сами борются с нелегальными сайтами, остальные могут подать в суд по закону «Об информации». 

Сейчас создатели пиратских сайтов могут создавать несколько новых «зеркал» на один заблокированный ресурс, а сами пользователи используют технологии VPN для обхода всех блокировок на территории России. 

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