Объем нелегального контента в России растет

Количество нелегального контента в сети выросло почти на четверть в сравнении с прошлым годом, а под блокировку попало вдвое больше сайтов. Причиной таких показателей стал рост потребления контента в сети в период пандемии.

В 2018 году в России подписали пиратский меморандум. С помощью него правообладатели могут внести ссылки с пиратским контентом в реестр, а поисковики обязаны будут удалить соответствующие сайты из выдачи. Сообщается, что большие компании сами борются с нелегальными сайтами, остальные могут подать в суд по закону «Об информации».