Семен Елистратов из Башкирии – бронзовый призер Олимпиады в Пекине

Он хотел закончить спортивную карьеру, потому что не было результатов. А первыми его спортивными секциями были хоккей и пятиборье. Игры в Пекине – четвертые в спортивной карьере Семена Елистратова. В первых двух стартах у нашего спортсмена не получилось побороться за медали. Но сегодня вся Россия, затаив дыхание, следила за выступлением Семена на дистанции 1500 метров.
Это его коронная дистанция. На нее уфимский спортсмен в Пекине настраивался по-особенному. Тем более после не самых удачных выступлений в смешанной эстафете и забеге на 1000 метров. Выявить обладателя серебряной медали удалось только с помощью фотофиниша. Елистратов проиграл всего 13 тысячных доли секунды канадцу Стивену Дюбуа.
Сейчас трудно поверить, но олимпийский чемпион и теперь уже двукратный бронзовый призер Зимних игр в одно время хотел даже бросить спорт, потому что не было результатов. Тогда после Игр в Ванкувере поверить в себя помогли самые близкие.
И Семен не подвел тех, кто так в него верил. На Играх в Сочи Елистратов завоевал золотую медаль в эстафете. А на играх в 2018 году на дистанции 1500 метров стал бронзовым призером. Нынешняя Олимпиада – четвертая в его спортивной карьере. С тренеров Андреем Максимовым они вместе с 200 года, с тех пор, как однажды его нынешний наставник пришел в школу и пригласил в секцию шорт-трека.
За семена болели и сослуживцы – он не только спортсмен, но и военнослужащий, капитан войск Национальной гвардии и тренер команды ПФО.
После успеха Елистратова и Захарова на Играх в Сочи в Уфе начали строить центр шорт-трека. Сейчас здесь воспитывают новых чемпионов, а лед и вся инфраструктура позволяют проводить в спортсооружении соревнования различного уровня.
Впереди у Елистратова еще один старт, и его бронзовый успех на дистанции 1500 метров вдохновляет на новые победы.
Фото: vk.com/radiyhabirov