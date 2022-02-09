Семен Елистратов из Башкирии – бронзовый призер Олимпиады в Пекине

Он хотел закончить спортивную карьеру, потому что не было результатов. А первыми его спортивными секциями были хоккей и пятиборье. Игры в Пекине – четвертые в спортивной карьере Семена Елистратова. В первых двух стартах у нашего спортсмена не получилось побороться за медали. Но сегодня вся Россия, затаив дыхание, следила за выступлением Семена на дистанции 1500 метров.

Это его коронная дистанция. На нее уфимский спортсмен в Пекине настраивался по-особенному. Тем более после не самых удачных выступлений в смешанной эстафете и забеге на 1000 метров. Выявить обладателя серебряной медали удалось только с помощью фотофиниша. Елистратов проиграл всего 13 тысячных доли секунды канадцу Стивену Дюбуа.

Любая олимпийская медаль для меня как золотая, потому что пройти весь олимпийский цикл и встать на пьедестал почета – это очень круто. Последние 10 лет я каждый год в топ-3. Меняются поколения спортсменов, а я все еще в строю, борюсь за пьедестал почета. Я очень рад, очень счастлив, спасибо большое болельщикам, спасибо Республике Башкортостан, спасибо всем тем, кто следил за моей скромной персоной у экранов телевизоров, смотрел, как я бегу. Семен Елистратов, олимпийский чемпион (2014г.), двукратный бронзовый призер Олимпийских Игр (2018г., 2022г.)

Сейчас трудно поверить, но олимпийский чемпион и теперь уже двукратный бронзовый призер Зимних игр в одно время хотел даже бросить спорт, потому что не было результатов. Тогда после Игр в Ванкувере поверить в себя помогли самые близкие.

Кто-то должен быть рядом, чтобы просто этот момент переждать, сказать: «Ты еще можешь». Меня все тогда поддерживали. Это были тяжелые Олимпийские игры, очень тяжело их вспоминать, и говорить об этом не люблю. Семен Елистратов, олимпийский чемпион (2014г.), двукратный бронзовый призер Олимпийских Игр (2018г., 2022г.)

И Семен не подвел тех, кто так в него верил. На Играх в Сочи Елистратов завоевал золотую медаль в эстафете. А на играх в 2018 году на дистанции 1500 метров стал бронзовым призером. Нынешняя Олимпиада – четвертая в его спортивной карьере. С тренеров Андреем Максимовым они вместе с 200 года, с тех пор, как однажды его нынешний наставник пришел в школу и пригласил в секцию шорт-трека.

Очень приятно, оправдался весь тот труд, который вложили, сложный путь проделали. Это и физически тяжело, и психологически. Андрей Максимов, тренер Семена Елистратова

За семена болели и сослуживцы – он не только спортсмен, но и военнослужащий, капитан войск Национальной гвардии и тренер команды ПФО.

За его выступлением следили и болели все, начиная от солдат срочной службы до командующего округом. Семен, мы продолжаем активно болеть за тебя и держим кулачки. Денис Лунга, начальник спортивной команды Приволжского округа Росгвардии

После успеха Елистратова и Захарова на Играх в Сочи в Уфе начали строить центр шорт-трека. Сейчас здесь воспитывают новых чемпионов, а лед и вся инфраструктура позволяют проводить в спортсооружении соревнования различного уровня.

Впереди у Елистратова еще один старт, и его бронзовый успех на дистанции 1500 метров вдохновляет на новые победы.