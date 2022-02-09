В ковид-госпитале под Уфой показали, как лечат маленьких пациентов

Количество заболевших ковидом детей в пятую волну увеличилось в разы. Детское отделение теперь работает и в инфекционном госпитале в Зубово. В Башкортостане коронавирусом сейчас болеют около 2 тысяч детей.

На альбомном листе у него свое карманное небо. И если бы падающие звезды на этом рисунке были настоящие, Мирон непременно загадал бы побыстрее обнять маму и бабушку, а еще тётю, дядю – всех тех, от кого поздравления в свой седьмой день рождения получал лишь по телефону. Воздушные шарики от родных, чтобы хоть как-то раскрасить праздник в голубых больничных стенах.

Температура держалась, ничем сбить не могли, пили противовирусные. Когда уже под 40 стала подниматься, вызвали скорую. Испугались за него, конечно. Андрей Ульянов

Но через пару дней лечения в ковид-госпитале состояние нормализовалось. Мирон рвётся домой, за подарком. А пока сюрпризы в больнице устраивают врачи.

Количество госпитализированных детей в эту волну увеличилось в разы. Если раньше справлялись силами инфекционной больницы на улице Запотоцкого, то в этот раз пришлось отдать один из блоков в Зубово.

Вот так, словно по волшебству, они преображают детские лица. Проверить сатурацию, температуру и подарить каждому по улыбке. 5-летняя Аделина в госпиталь попала на скорой из Янаула с подтвержденным ковидом. Такой же диагноз и у папы.

За себя не так переживаешь, за дочку испугались. Без сил лежала, обезвоженная. В Уфе стало полегче. Рамзиль Шарипов

Из 80 детских мест уже занято более полусотни. Несколько маленьких пациентов находятся в реанимации. Это дети с сопутствующими заболеваниями.

Инфекционисты не делятся на детских и взрослых, мы всех смотрим одинаково. Но с детьми стараемся больше улыбаться, быть оптимистичными, настраивать их на выздоровление. Незнакомых людей в костюмах некоторые дети, естественно, пугаются. Залифа Юсупова, заведующая отделением Республиканского инфекционного госпиталя в с. Зубово