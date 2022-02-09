Стало известно, когда обманутые дольщики ЖК «Цветы Башкирии» могут получить квартиры

Более 300 обманутых дольщиков жилого комплекса «Цветы Башкирии» в Уфе седьмой год ожидают сдачи домов. Решить их проблемы в Минстрое Башкортостана обещают до конца следующего года, но при условии, что завершатся судебные процессы. Покупатели жилья повторно обратились в Следственный комитет России.

Семье Алии Газизовой давали обещание, что в конце 2017 года она переедет в свою однокомнатную квартиру в ЖК «Цветы Башкирии». Но этого не произошло. За это время она уже стала дважды мамой, а мечта о собственном жилье так и осталась несбывшейся. Родители и их двое детей вынуждены ютиться в небольшом садовом домике.

Мы должны были заехать в 2017 году, мы покупали в сентябре, и нам обещали, что Новый год мы встретим в новой квартире. А ребенок у нас родился в 2020 году. Вот смотрите, частный дом – это частный дом, вы же сами понимаете, а в квартире есть туалет, ванна, все при себе, как говорится, и все друг с другом рядом. Алия Газизова, обманутый дольщик ЖК «Цветы Башкирии»

Обманутыми дольщиками ЖК «Цветы Башкирии» стали около 300 человек. Застройщиком выступала компания «БашСтройКомплект», руководителям которой предъявлены обвинения мошенничестве в особо крупном размере. В 2017 году фирма признана банкротом и сейчас проходит процедуру ликвидации. Часть домов достроены, но это только «коробки»: никаких инженерных коммуникаций внутри нет.

Найден новый застройщик, конкурсный управляющий сделал всю работу. Но решение суда не вступило в силу, так как заинтересованные лица до сих пор апеллируют против нового застройщика и против конкурсного управляющего. Эльвира Аминова, представитель инициативной группы обманутых дольщиков ЖК «Цветы Башкирии»

Это подтверждают и в Минстрое Башкортостана. Тем не менее, решить проблемы ЖК «Цветы Башкирии» планируют до конца 2023 года. Имеется разрешение от Минстроя России на завершение всех работ по домам проблемного комплекса новым застройщиком, компанией «Оникс», но судебные процессы затягиваются.

На сегодняшний день данное решение не вступило в силу, так как со стороны кредиторов, юрлиц и предыдущих руководителей «БашСтройКомплекта» подано апелляционное заявление, первое заседание назначено на 24 марта 2022 года. Ожидаем, что по решению апелляционного суда также устоит решение первой инстанции и новый застройщик может в этом году возобновить строительство, чтобы в 2023 году все сдать дома. Артем Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

В нашем случае со стороны органов исполнительной власти по решению проблем обманутых дольщиков «Цветы Башкирии» предприняты все возможные меры для того, чтобы как можно скорее все-таки начали завершать строительство проблемных домов и граждане въехали в свои долгожданные квартиры. Зульфия Гайсина, представитель обманутых дольщиков Республики Башкортостан