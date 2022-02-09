Стало известно, когда обманутые дольщики ЖК «Цветы Башкирии» могут получить квартиры

Более 300 обманутых дольщиков жилого комплекса «Цветы Башкирии» в Уфе седьмой год ожидают сдачи домов. Решить их проблемы в Минстрое Башкортостана обещают до конца следующего года, но при условии, что завершатся судебные процессы. Покупатели жилья повторно обратились в Следственный комитет России.
Семье Алии Газизовой давали обещание, что в конце 2017 года она переедет в свою однокомнатную квартиру в ЖК «Цветы Башкирии». Но этого не произошло. За это время она уже стала дважды мамой, а мечта о собственном жилье так и осталась несбывшейся. Родители и их двое детей вынуждены ютиться в небольшом садовом домике.
Обманутыми дольщиками ЖК «Цветы Башкирии» стали около 300 человек. Застройщиком выступала компания «БашСтройКомплект», руководителям которой предъявлены обвинения мошенничестве в особо крупном размере. В 2017 году фирма признана банкротом и сейчас проходит процедуру ликвидации. Часть домов достроены, но это только «коробки»: никаких инженерных коммуникаций внутри нет.
Это подтверждают и в Минстрое Башкортостана. Тем не менее, решить проблемы ЖК «Цветы Башкирии» планируют до конца 2023 года. Имеется разрешение от Минстроя России на завершение всех работ по домам проблемного комплекса новым застройщиком, компанией «Оникс», но судебные процессы затягиваются.
Несмотря на судебные процессы, к лету планируется завершить технические экспертизы по домам и проектной документации в «Цветах Башкирии», а затем приступить к работам. Но это произойдет при условии, если суд поддержит требования пострадавших. Обманутые дольщики повторно обратились в Следственный комитет России. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки и принятых мерах.